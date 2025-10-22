Il paradosso dei salari in Italia: ecco perché il potere d'acquisto si riduce e le aziende cercano nuovi leader



L'Italia, infatti, si posiziona al 22° posto su 34 paesi OCSE per salari medi annui, attestandosi a 48.874 dollari. Questo dato ci pone dietro a nazioni come Austria, Belgio, Germania, Francia e Spagna. Il costo della vita è salito del 15,7% negli ultimi quattro anni, influenzando profondamente il potere d'acquisto. Mentre nel 2024 si è registrato un lieve recupero, con i salari che hanno guadagnato il 3,3% contro un'inflazione dell'1,0%, la prospettiva a lungo termine mostra una tendenza negativa. Dal 2015 ad oggi, infatti, l'incremento salariale complessivo è stato dell'11,0%, ma l'inflazione ha corso al 20,8%, portando i lavoratori dipendenti italiani a perdere circa il 10% del loro potere d'acquisto.

Questa dinamica non è omogenea. Le grandi imprese hanno mostrato la crescita salariale più contenuta nell'ultimo anno e anche nel medio-lungo periodo. Al contrario, il settore dei servizi finanziari si conferma quello con le retribuzioni più elevate e che ha registrato la maggiore espansione negli ultimi otto anni.



Lo scenario retributivo si prepara comunque a subire ulteriori cambiamenti, soprattutto a causa dell'imminente recepimento della Direttiva UE 970/2023 sulla Pay Transparency Directive, che introdurrà nuove logiche nella gestione delle politiche salariali aziendali.

Per attrarre e mantenere i migliori talenti, un approccio retributivo competitivo non è più sufficiente. In un'era di rapidi e continui mutamenti, occorre una leadership aziendale capace di ispirare, orientare e favorire la crescita delle persone all'interno di un ecosistema sempre più fluido e interconnesso, dove la tecnologia gioca un ruolo centrale. Tra le competenze più richieste ai manager odierni spicca l'adattabilità digitale: la capacità di comprendere e integrare la tecnologia per ottimizzare processi e risultati. Ma non solo. Un nuovo tipo di coraggio decisionale si rivela essenziale per cavalcare il cambiamento in contesti incerti, spingendo verso scelte audaci nel 74% dei casi. Di conseguenza, è fondamentale preparare i dipendenti alle novità introdotte dalle tecnologie emergenti, dall'AI e dalla trasformazione digitale, promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali, percorsi di carriera non lineari e l'introduzione di nuovi profili specialistici.





La Salary Guide 2025 evidenzia l'emergere di nuovi ruoli professionali pensati per sostenere questa evoluzione tecnologica. Nel settore finanziario, per esempio, sta prendendo piede il FinOps Manager, una figura in grado di unire competenze finanziarie, informatiche e operative per ottimizzare i costi legati al cloud, migliorare l'efficienza e allineare la spesa IT agli obiettivi di business. Nel mondo del Marketing e della Comunicazione, c'è una crescente domanda di professionisti esperti in analisi dei dati, user experience, content strategy e AI generativa. Per l'Engineering e il Manufacturing, l'Osservatorio AIPIA-ANPAL ha individuato i cinque profili più ricercati per il 2025, tre dei quali sono strettamente legati all'Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie:

- Machine Learning Engineer;

- Prompt Engineer;

- Computer Vision Engineer.

Accanto alle competenze tecnologiche, ben il 76% delle aziende italiane prevede una domanda crescente di skill umane e relazionali.



Le organizzazioni dovranno pertanto definire nuovi spazi di sviluppo, idealmente attraverso programmi strutturati di coaching, mentoring e career conversation, volti a promuovere percorsi di carriera che vadano oltre i consueti schemi.

Luca Semeraro, Amministratore Delegato di LHH Italia, ha affermato: "Tra scenari economici incerti ed evoluzioni tecnologiche sempre più rapide, la leadership aziendale è chiamata a un cambio di paradigma. Benché sia cruciale guidare con competenza tecnica, questa non è più sufficiente: servono visione strategica, adattabilità digitale e la capacità di prendere decisioni coraggiose. Le imprese che sapranno attrarre e trattenere i talenti saranno quelle capaci di offrire non solo percorsi di crescita professionale non convenzionali, ma anche ambienti in cui la tecnologia abilita – e non sostituisce – il valore delle competenze umane e relazionali. È in questo equilibrio che si gioca il futuro del lavoro e della competitività aziendale."