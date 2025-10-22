Il FTSE MIB in rosso: i giganti bancari e del lusso tremano, ma non tutti

Piazza Affari ha recentemente vissuto una giornata di tensione, con l'indice di riferimento, il FTSE MIB, che ha registrato un significativo calo. Questa flessione non è stata uniforme, rivelando dinamiche contrastanti tra i principali settori che animano la Borsa Italiana e lasciando intendere scenari complessi per gli investitori. Il FTSE MIB ha chiuso la seduta in netta diminuzione, perdendo l'1% e attestandosi a 42.210 punti. A trascinare verso il basso l'indice è stata principalmente la performance negativa del settore bancario, che ha analizzato con attenzione i risultati delle trimestrali.

Le azioni di UniCredit hanno subito un ribasso del 2,3%. Questo nonostante la banca abbia superato le aspettative sugli utili complessivi; la delusione è arrivata dal margine di interesse e dalle commissioni, che sono risultati inferiori alle previsioni, attenuando così l'ottimismo per i mesi a venire.