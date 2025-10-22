Il FTSE MIB in rosso: i giganti bancari e del lusso tremano, ma non tutti

È emerso che i profitti sono stati sostenuti da operazioni di trading. Il suo amministratore delegato, Andrea Orcel, ha inoltre fatto sapere che nuove operazioni di fusioni e acquisizioni potrebbero essere all'ordine del giorno, dopo il fallimento del tentativo di acquisizione di Banco BPM. Permangono incertezze riguardo alle partecipazioni in Commerzbank e Alpha.
Altri istituti di credito hanno risentito del clima generale: Banca Popolare di Sondrio ha ceduto il 4,3%, mentre Banca BPER ha registrato un calo del 2,8%. Gli investitori stanno ancora valutando attentamente le loro potenziali sinergie e gli impatti sulle future prospettive.
Anche il settore del lusso ha contribuito a frenare l'indice, mostrando una certa vulnerabilità. Moncler ha perso il 2,5% e Brunello Cucinelli il 2,6%. Questo clima di incertezza è stato innescato da risultati poco brillanti di giganti europei come L’Oréal e Hermès, che hanno diffuso un sentimento di cautela in tutta Europa.
Nonostante il quadro generale di debolezza, alcune aziende hanno mostrato una notevole resilienza. Eni ha segnato un rialzo dell'1,5% e Tenaris un aumento del 2%. Questa crescita è stata favorita dall'andamento positivo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Anche Diasorin ha registrato un'ottima performance, guadagnando il 2,6%, evidenziando come, in un mercato volatile, ci siano sempre opportunità per chi sa coglierle.
