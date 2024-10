Wall Street al bivio: futuro incerto per l'S&P500



Dopo un decennio d'oro, Wall Street potrebbe dover affrontare un futuro meno roseo. Mentre l'indice S&P500 veleggia a ridosso dei massimi storici, alcuni esperti mettono in discussione la sostenibilità della sua crescita, soprattutto a causa della concentrazione del mercato in poche mega cap tecnologiche.

Un decennio d'oro per Wall Street, e adesso?

Negli ultimi dieci anni, l'S&P 500 ha registrato un rendimento medio annuale del 13%, superando la media a lungo termine dell'11%. Tuttavia, Goldman Sachs prevede un futuro meno brillante per l'indice, stimando un rendimento nominale annualizzato del 3% nei prossimi dieci anni.

Secondo la prestigiosa casa d'affari, c'è una probabilità del 72% che l'S&P 500 faccia peggio dei Treasury e una probabilità del 33% che rimanga indietro rispetto all'inflazione fino al 2034.

Il team di strategist di Goldman Sachs, guidato da David J. Kostin, avverte che gli investitori dovrebbero prepararsi a rendimenti azionari "più vicini all'estremità inferiore della loro tipica distribuzione della performance".

Il boomerang dell'elevata concentrazione

L'emergere di mega cap tecnologiche come Apple, Microsoft e Nvidia, con valori di mercato superiori ai 3 mila miliardi di dollari, potrebbe non essere più un punto a favore dell'S&P 500. La concentrazione del mercato, secondo Goldman Sachs, potrebbe portare a difficoltà nel mantenere alti livelli di crescita dei ricavi e dei margini di profitto per queste aziende nel lungo periodo.

L'analisi storica suggerisce che sarà difficile per queste aziende mantenere i ritmi di crescita attuali, soprattutto in un contesto di aumento della concorrenza e di possibili cambiamenti normativi. Goldman Sachs ritiene che l'S&P 500 equal-weighted (tutti i titoli dell'indice con lo stesso peso a prescindere dalla market cap) sovraperformerà il benchmark ponderato per la capitalizzazione di mercato nel prossimo decennio.

Gianni Piazzoli, chief investment officer di Vontobel Wealth Management sim, conferma che l'analisi di Goldman Sachs prevede una crescita più omogenea degli utili nel mercato azionario e che un indice equi-pesato potrebbe avere prestazioni migliori dell'S&P 500 nei prossimi dieci anni.

Nel breve termine, Goldman Sachs prevede una crescita robusta degli utili delle società americane, soprattutto degli utili per azione. Tuttavia, l'analisi di Goldman Sachs mette in evidenza le difficoltà di mantenere margini elevati a lungo termine, senza attirare una maggiore concorrenza o cambiamenti normativi.

Nonostante le incertezze, l'ultimo sondaggio di Bloomberg mostra che gli investitori si aspettano che il rally dell'azionario statunitense si protragga fino alla fine del 2024, con la forza della stagione degli utili come elemento chiave.