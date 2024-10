L'intelligenza artificiale generativa: un'opportunità per le aziende



Mentre le aziende si interrogano sull'impatto dell'intelligenza artificiale generativa (Gen AI) e sulla sua reale applicabilità, i dati mostrano un divario tra potenziale e adozione. Solo il 15% dei leader aziendali utilizza quotidianamente la Gen AI nei propri ambienti di lavoro, nonostante le previsioni di un mercato globale che raggiungerà i 500 miliardi di euro entro il 2031.

Il problema della cultura digitale

Il principale ostacolo all'adozione della Gen AI è la mancanza di cultura digitale e conoscenza dell'innovazione. Secondo l'AI Accelerator Institute, quasi un manager su due lamenta questa carenza. Questo ritardo nell'adozione è particolarmente evidente in settori come il retail, il legale, l'energetico, la medicina e la finanza.

L'importanza della formazione

Per colmare il divario e favorire l'adozione della Gen AI, esperti come Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, sottolineano l'importanza di iniziative formative. La Generative AI Week, organizzata dalla loro azienda, mira a diffondere la cultura dell'AI e a fornire strumenti concreti per l'utilizzo della Gen AI in diversi ambiti.

Applicazioni pratiche della Gen AI

La Gen AI offre una serie di vantaggi pratici alle aziende, tra cui:

Automatic Report Maker

La Gen AI può generare automaticamente report dettagliati a partire da grandi volumi di dati, alleggerendo il carico di lavoro dei professionisti.

Email Generator

La tecnologia può creare bozze di email personalizzate, ottimizzando il tempo dedicato alla comunicazione con clienti, collaboratori e fornitori.

Brainstorming Supporter

Durante le riunioni, la Gen AI può fornire spunti creativi e strategie innovative per la realizzazione di progetti.

Time Optimizer

La Gen AI può strutturare agende personalizzate in base alle esigenze individuali, ottimizzando la gestione del tempo.

Staff Coach

La Gen AI può creare contenuti didattici su misura per la formazione dei dipendenti, come quiz ed esercitazioni.

Personal Assistant

La Gen AI può gestire le conversazioni con i clienti, fornendo risposte tempestive e accurate.

L'adozione della Gen AI è una questione di cultura e di formazione. Con un'adeguata conoscenza e consapevolezza, le aziende possono sfruttare le potenzialità di questa tecnologia per aumentare la propria efficienza e competitività.