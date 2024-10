Italia in stallo innovativo: 26esima nel Global Innovation Index 2024

Ballarè conclude sottolineando la necessità di una maggiore sinergia tra pubblico e privato e tra tutti gli attori dell'innovazione per ottimizzare e massimizzare gli sforzi che indubbiamente in alcuni ambiti ci sono in termini di quantità e qualità.

Il report evidenzia anche la necessità di un miglioramento significativo nel campo delle Institutions, dove l'Italia si posiziona al 55° posto. In particolare, nella sottocategoria 'Business Environment', il Paese si classifica addirittura all'80° posto, con un punteggio inferiore a 40. Questo risultato è fortemente influenzato dal basso livello di stabilità legislativa in rapporto al business ('Policy stability for doing business'), un fattore che scoraggia gli investimenti e frena lo sviluppo economico.

Nonostante le criticità, l'Italia dimostra di avere un potenziale innovativo significativo, come dimostrato dal primato mondiale nella categoria 'Industrial Designs by Origin'. Questo dato suggerisce che il Paese possiede una forte capacità creativa e inventiva, ma fatica a tradurla in applicazioni concrete e in successi commerciali su larga scala.