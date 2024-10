Cybersecurity in crisi: il divario tra IT e C-Suite mette a rischio le aziende

Il problema principale risiede nella divergenza di prospettive: mentre i team IT sono pienamente consapevoli delle minacce e delle vulnerabilità, i dirigenti spesso faticano a comprendere le sfumature della cybersecurity. Questa mancanza di allineamento può portare a decisioni di investimento inadeguate, lasciando le aziende esposte a rischi significativi.

Un recente rapporto ha evidenziato che, in caso di attacco ransomware, il 48% dei dati potrebbe non essere recuperabile. Questa statistica allarmante sottolinea l'urgenza di adottare una strategia di resilienza dei dati efficace.

La data resilience si basa su cinque pilastri fondamentali:

Backup dei dati

Recupero dei dati

Libertà dei dati

Sicurezza dei dati

Data intelligence

Per colmare il divario tra IT e C-Suite, è essenziale che i team IT comunichino il valore aziendale della resilienza dei dati in termini accessibili e pratici. Ad esempio, confrontare la perdita finanziaria di un fermo macchina di 24 ore con quella di una sola ora può essere un modo efficace per illustrare l'importanza di investire in soluzioni di sicurezza avanzate.