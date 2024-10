Crescita rallenta in Italia, Confindustria taglia le stime



Secondo il rapporto autunnale del centro studi di Confindustria, la crescita del Pil italiano rallenta, con stime riviste al ribasso sia per il 2024 che per il 2025. In particolare, il 2024 si chiuderà con un +0,8%, mentre per il 2025 si prevede un +0,9%.

Investimenti frenati, il 2025 in calo

La crescita del 2024 sarà trainata dai servizi, mentre tutti gli altri settori sono in calo. Un aspetto preoccupante è la dinamica degli investimenti che, dopo una robusta crescita dal 2021 al 2023, si fermano quest'anno (+0,5%) e scenderanno l'anno prossimo (-1,3%).

Il calo degli investimenti è dovuto, tra l'altro, all'azzeramento del contributo degli investimenti in abitazioni nella prima metà del 2024 e al contributo negativo degli investimenti in impianti e macchinari.

Nel 2025, la dinamica degli investimenti dovrebbe diventare negativa a causa della caduta dell'edilizia residenziale, che si acuirà con la scadenza degli incentivi edilizi. Gli investimenti in abitazioni dovrebbero calare del 15%, riportando il livello del 2025 a metà strada tra quelli del 2021 e del 2022, corrispondente ai valori del 2008.

Pnrr: spese in ritardo, il tiraggio è inferiore al previsto

Il rapporto di Confindustria mette in evidenza anche i ritardi nella spesa del Pnrr. Secondo il centro studi, le spese effettive per il Pnrr sono inferiori a quelle programmate. Si stima che circa la metà delle spese del Pnrr sarà realizzata nel 2024 e due terzi nel 2025.

I dati di metà ottobre della piattaforma di monitoraggio e rendicontazione ReGiS indicano una spesa sostenuta finora pari a 9,5 miliardi, ben inferiore a quella pianificata nel 2024, cioè 42,2 miliardi.

È probabile che ci siano dei ritardi nella messa a terra di alcuni progetti e che quindi ci sia un minor tiraggio per alcune misure. Si stima una spesa di circa 21 miliardi in meno nel 2024 e 19 nel 2025.

Competitività: cinque nodi cruciali

Confindustria individua cinque nodi cruciali che frenano la competitività del Paese:

Il declino demografico, che aggrava la carenza di lavoratori, già oggi un problema.

I costi di alloggio troppo elevati, che frenano la mobilità dei lavoratori.

I prezzi del gas e dell'elettricità che sono ancora più alti in Italia rispetto ad altri paesi europei e agli Stati Uniti.

Il crollo del settore auto.

I costi delle emissioni di CO2, con il sempre più stringente sistema Ets parallelamente all'operatività del Cbam.

Questi fattori rappresentano un rischio per la crescita del Paese e richiedono un intervento urgente da parte del governo.