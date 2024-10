Boom del Platform Thinking: 9 aziende su 10 del FTSE MIB lo adottano

Piattaforma per innovare un'attività di supporto: include raccolta dati per l'innovazione, open innovation e sistemi di gestione della conoscenza.

Queste strategie possono essere combinate, offrendo alle aziende 18 diverse opzioni per implementare il Platform Thinking.

La ricerca sottolinea anche il ruolo delle piattaforme nell'affrontare sfide moderne come la sostenibilità. Esempi come Vinted e ToGoodToGo dimostrano come le piattaforme possano contribuire significativamente all'economia circolare e alla riduzione degli sprechi.

Il Platform Thinking si sta rivelando un potente strumento di innovazione, capace di trasformare non solo i modelli di business, ma anche i processi interni e l'approccio alla sostenibilità. Le aziende italiane stanno dimostrando una crescente maturità nell'adozione di queste strategie, posizionandosi favorevolmente nel confronto internazionale.

Nonostante i progressi, la ricerca evidenzia anche alcune aree di miglioramento per le aziende italiane. In particolare, si nota una minore tendenza a replicare le esperienze di successo su più iniziative, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti. Questo suggerisce che c'è ancora spazio per una maggiore maturità nell'implementazione delle strategie di Platform Thinking.