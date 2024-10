Bonifici istantanei: nuove regole e nessun costo aggiuntivo per i clienti



Dal 9 gennaio 2025, i bonifici istantanei in Europa saranno una realtà per tutti, grazie ad un nuovo regolamento dell'Unione Europea.

Un nuovo regolamento per una rivoluzione finanziaria

Dal 9 gennaio 2025, i bonifici istantanei in Europa saranno una realtà per tutti, grazie al nuovo regolamento dell'Unione Europea 886/2024. Questo importante cambiamento permetterà ai clienti di tutte le banche europee di effettuare pagamenti in soli 10 secondi, senza costi aggiuntivi, in qualsiasi momento della giornata, sette giorni su sette. Il panorama dei pagamenti è in continua evoluzione, e i bonifici istantanei, disponibili 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, rappresentano una rivoluzione per il mercato finanziario.

Un futuro senza limiti per i pagamenti

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, le banche saranno obbligate a garantire la possibilità di effettuare bonifici istantanei senza limitazioni di orario e senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici ordinari. Il limite massimo per un bonifico istantaneo sarà di **100.000 euro**, ma banche e clienti potranno impostare soglie inferiori per aumentare la sicurezza delle transazioni. La Commissione Europea introdurrà un sistema di monitoraggio per evitare eventuali aumenti nascosti nei costi.

Il rischio di truffe e la sicurezza dei pagamenti

Un punto critico dei bonifici istantanei è l'impossibilità di revocarli una volta effettuati, aumentando il rischio di errori o frodi. Con l'aumento di questo tipo di transazioni, potrebbero crescere anche le truffe, motivo per cui è fondamentale adottare misure di sicurezza efficaci. La Commissione Europea si sta impegnando per garantire la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei consumatori, ma è importante che anche i cittadini siano consapevoli dei rischi e adottino le misure precauzionali necessarie. La digitalizzazione dei pagamenti è inarrestabile, e i bonifici istantanei sono destinati a diventare la norma in Europa. Questo cambiamento porterà a un'esperienza di pagamento più veloce, efficiente e sicura per tutti.