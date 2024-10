Auto ibride superano le benzine in Europa: un record storico



Le vendite di auto ibride hanno raggiunto un nuovo record storico in Europa, superando per la prima volta quelle a benzina. Il mercato delle auto elettriche, pur in ripresa, resta comunque lontano dai livelli attesi.

Le ibride dominano il mercato

A settembre 2024, le vendite di auto ibride hanno raggiunto il 32,8% del mercato europeo, superando le vendite di auto a benzina, che si sono attestate al 29,8%. Questo successo è dovuto alla crescita del 12,5% delle vendite di modelli ibridi, con particolare successo in Francia e Spagna. Il motivo di questa crescita è da ricercare nel prezzo più accessibile dei modelli ibridi rispetto a quelli puramente elettrici.

Le elettriche in ripresa, ma con margini di crescita

Le vendite di auto elettriche hanno registrato un rimbalzo in Europa dopo mesi di calo, con un aumento del 9,8% su base annua, raggiungendo il 17,3% delle vendite di auto nuove. Questa crescita è stata trainata soprattutto da Germania, Belgio, Italia e Spagna. Tuttavia, nonostante la ripresa, le vendite di auto elettriche rimangono lontane dai livelli attesi, con un calo del 5,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2023. Sigrid de Vries, direttore generale di Acea, ha commentato che "siamo ancora lontani dal florido mercato elettrico di cui l'Europa ha bisogno" e ha sottolineato la necessità di una crescita mensile costante e sostanziale per lo sviluppo di questa tecnologia.

Il diesel in caduta libera

Le auto diesel continuano a perdere terreno, con un calo del 23,5%, attestandosi al 10,4% del mercato. Il mercato europeo delle auto è rimasto debole, perdendo il 6,1% su un anno, con un calo significativo in Germania, Francia e Italia. Le immatricolazioni da inizio anno sono rimaste stabili rispetto al 2023, con un aumento dello 0,6%, ma su un livello molto basso rispetto agli anni pre-Covid 19, pari a quasi 8 milioni di veicoli.