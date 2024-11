HCOB PMI Flash Eurozona: a novembre nuova contrazione dell'economia





Dai dati previsionali dell’indagine PMI di novembre, l’attività dell’eurozona è riscesa in contrazione per la seconda volta in tre mesi. Nel frattempo, l’ottimismo sulle previsioni future è crollato ai minimi in poco più di un anno. Continuano per le aziende le difficoltà nell’acquisire nuovi ordini, che risultano diminuiti per il sesto mese consecutivo e ad un tasso elevato. Con il calo del flusso delle commesse in entrata e del lavoro inevaso, le aziende hanno anche ridotto gli organici, anche se marginalmente.

I tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita sono nel frattempo aumentati rispetto a ottobre, entrambi registrando valori più deboli rispetto alla loro media annuale. Il nuovo calo della produzione è dovuto al declino dell’attività economica terziaria, che per la prima volta in dieci mesi ha raggiunto il manifatturiero in zona contrazione, che ha a sua volta segnato un tasso di calo accelerato, con la produzione in forte declino e maggiore di ottobre. In questo ultimo trimestre dell’anno, le differenze tra le prestazioni all’interno dell’eurozona sono di nuovo evidenti. Germania e Francia hanno entrambi indicato cali di produzione maggiori di ottobre, con la Francia che ha registrato la contrazione più rapida dell’attività da gennaio. Il resto dell’eurozona ha invece continuato a segnalare incrementi dell’attività, anche se a tassi di espansione lievi, i più lenti dell’attuale sequenza di crescita di 11 mesi.

A novembre i prezzi di acquisto del manifatturiero non sono diminuiti quanto il mese scorso. Se nei prossimi mesi l’euro continua a indebolirsi, i prezzi di acquisto potrebbero persino aumentare, a maggior ragione se la Commissione Europea imporrà dazi addizionali in risposta ai potenziali aumenti doganali da parte degli USA”.