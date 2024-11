Crisi nell'auto tedesca: anche Bosch annuncia 5.550 licenziamenti





Il gigante tedesco dei ricambi auto, Bosch, ha annunciato un piano di riduzione del personale che coinvolgerà fino a 5.550 dipendenti nei prossimi anni. Una notizia che getta ombre sull'intero settore automobilistico tedesco, già alle prese con difficoltà economiche.

Tagli pesanti in Germania e nelle soluzioni AI per l'auto

La maggior parte dei licenziamenti, circa 3.500 entro il 2027, riguarderà la divisione dedicata alle soluzioni informatiche cross-domain. Metà di questi colpirà direttamente le fabbriche in Germania. Bosch motiva questa decisione con la debole domanda di sistemi di assistenza alla guida intelligente e soluzioni per la guida automatizzata, un settore in cui l'innovazione con AI sta procedendo più lentamente del previsto.

La situazione è particolarmente critica; un vero e proprio terremoto per il mercato del lavoro tedesco, soprattutto per gli addetti del settore. La crisi, in sostanza, si concentra sulla minore richiesta di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di soluzioni per la guida autonoma. È un campanello d'allarme, insomma, che dimostra la fragilità di un settore tecnologico in continua evoluzione e soggetto a repentini cambiamenti di mercato.

Altri tagli previsti negli stabilimenti tedeschi

Ulteriori tagli sono previsti in altri stabilimenti tedeschi. A Hildesheim, circa 750 posti di lavoro saranno eliminati entro il 2032, con 600 licenziamenti previsti già entro la fine del 2026. Anche la divisione di sistemi di sterzo a Schwaebisch Gmuend, vicino a Stoccarda, subirà un ridimensionamento del personale, con la perdita di fino a 1.300 posti di lavoro tra il 2027 e il 2030.

Volkswagen, ad esempio, ha già annunciato piani per tagliare i costi di 5 miliardi di euro e ha lasciato intendere la possibilità di chiudere alcuni stabilimenti. Anche Mercedes-Benz sta implementando un piano di riduzione dei costi dopo un calo degli utili. La crisi nel settore automobilistico tedesco, quindi, è ben lungi dall'essere risolta.