Crisi nel settore automobilistico tedesco: anche Mercedes-Benz deve tagliare i costi





Il settore automobilistico tedesco sta vivendo una profonda crisi, con i giganti Mercedes-Benz e Volkswagen in prima linea. Entrambe le aziende stanno affrontando cali di profitti e stanno cercando di ridurre i costi, ma le soluzioni adottate stanno creando tensioni sociali.

Mercedes-Benz: tagli ai costi per affrontare la volatilità del mercato

Mercedes-Benz ha annunciato tagli di costi di diversi miliardi di euro all'anno nei prossimi anni. La decisione arriva dopo un terzo trimestre difficile, con un calo del 54% dell'utile netto, a causa della debole domanda, soprattutto in Cina, e dei crescenti costi per il rinnovamento dei modelli.

L'azienda sta cercando di aumentare l'efficienza per rimanere competitiva in un mercato globale volatile. Sebbene non siano stati annunciati licenziamenti, la situazione rimane incerta. La nuova strategia aziendale, che prevede una minore focalizzazione sull'elettrico rispetto a quanto precedentemente previsto, contribuisce a questo sforzo di contenimento delle spese. Una strategia che non piace a tutti gli analisti, è vero.

Volkswagen: scioperi e trattative difficili per evitare tagli drastici

Anche Volkswagen si trova in una situazione critica, con scarse vendite di veicoli elettrici e perdita di quote di mercato in Cina. La società sta cercando di ridurre i costi, ma le trattative con i sindacati sono difficili. I rappresentanti dei lavoratori hanno annunciato scioperi di avvertimento per aumentare la pressione sul management. Il piano di Volkswagen prevede possibili chiusure di fabbriche in Germania e tagli salariali fino al 10% per i dipendenti del brand principale.

Le prospettive, insomma, non sono rosee per i colossi dell'automotive tedesco, tanto più alla luce del contesto geopolitico attuale e delle sfide tecnologiche poste dall'AI nel mondo del trasporto.