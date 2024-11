Bitcoin vola a 99.000 dollari e punta ai 100.000 a breve





Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo record storico, superando i 98.900 dollari questa mattina italiana, e continua a crescere, alimentato dalle aspettative di politiche pro-criptovaluta sotto l'amministrazione Trump. Questa impennata, di circa il 40% da quando Trump ha vinto le elezioni, riflette l'ottimismo degli investitori, che puntano ora a quota 100.000 dollari. La crescita nella notte tra giovedì e venerdì italiani è stata di oltre lo 0.5%.

L'impatto delle dimissioni di Gensler

Le dimissioni di Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), con effetto dal 20 gennaio, hanno ulteriormente spinto il prezzo del Bitcoin.

L'annuncio, avvenuto in concomitanza con l'impennata, ha rafforzato la percezione di un cambio di rotta nelle politiche di regolamentazione del settore delle criptovalute negli Stati Uniti. Gli investitori vedono in Trump un leader più favorevole alle criptovalute rispetto all'amministrazione precedente, sperando in un approccio meno restrittivo da parte delle autorità di regolamentazione. Si prospetta quindi un futuro più roseo per le criptovalute, anche se i mercati rimangono volatili e soggetti a repentini cambi di direzione, come si è visto nel breve periodo a seguito dell'annuncio.

Prospettive future per Bitcoin

L'ascesa del Bitcoin oltre i 99000 dollari segna un momento chiave per il mercato delle criptovalute e ormai la barriera psicologica dei 100.000 dollari è a un passo. Nonostante la volatilità intrinseca di questo asset, la crescita costante e la fiducia degli investitori suggeriscono un trend positivo, almeno nel breve termine.

Questa aspettativa, a sua volta, contribuisce ad alimentare un circolo virtuoso che spinge il prezzo verso l'alto. L'impatto delle scelte politiche sull'economia globale è sempre un'incognita, e non è detto che questo momento positivo duri per sempre.