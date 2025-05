Resilienza dei Distretti Industriali Italiani: export, finanze solide e la rincorsa AI secondo Intesa Sanpaolo e Prometeia

Queste indicazioni emergono con chiarezza dalla diciassettesima edizione del Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali, uno studio approfondito curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo. Il quadro che ne deriva descrive un sistema produttivo agile e robusto, capace di navigare tra cambiamenti rapidi e imprevisti nei mercati globali. Questo sistema, nondimeno, dovrà affrontare venti contrari significativi. Tra i più rilevanti, spiccano le crescenti tensioni nel commercio internazionale. Un esempio concreto sono i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. Questa mossa potrebbe rendere più difficile l'accesso a uno dei mercati di riferimento per l'export italiano, un mercato che nel 2024 rappresentava l'11% delle vendite distrettuali all'estero.

Eppure, l'abilità con cui i distretti stanno cercando nuovi mercati e l'alta qualità dei prodotti Made in Italy rappresentano armi potenti per ridurre i rischi e afferrare nuove opportunità.

Si osservano segnali incoraggianti: le vendite verso economie in forte crescita come Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Vietnam, Messico, Brasile e India stanno accelerando rapidamente. In aggiunta, un potenziale rilancio degli investimenti pubblici a livello europeo, concentrati su infrastrutture, innovazione e autonomia strategica, potrebbe consolidare ulteriormente le prospettive di espansione all'interno del mercato comunitario, che resta il principale sbocco per i prodotti dei distretti italiani.

Nel 2024, le esportazioni dei Distretti Industriali Italiani hanno raggiunto un picco storico, toccando quota 163,4 miliardi di euro. Si tratta di un aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente. Ancora più notevole è il dato sul saldo commerciale, che per la prima volta ha superato l'importante traguardo dei 100 miliardi di euro.

Questo risultato è stato raggiunto anche grazie a una diminuzione delle importazioni, pari al -1,9%, che ha ampliato ulteriormente il divario positivo tra vendite all'estero e acquisti dall'estero. L'analisi di Intesa Sanpaolo mette in luce come i distretti siano riusciti a mantenere salda la loro presenza nei mercati tradizionali e, al tempo stesso, ad espandere la loro portata geografica. La distanza media delle spedizioni all'estero è aumentata a 3.434 chilometri. Ciò dimostra una capacità crescente di proiettarsi su scala globale. Il settore agroalimentare si conferma tra i più dinamici, con una crescita del 7,1%. Ma performance positive si registrano anche nella meccanica, nella metallurgia, nella moda e nelle costruzioni, settori che hanno mantenuto o migliorato la loro posizione competitiva. Guardando agli aspetti economico-finanziari, il 2023 ha registrato una lieve flessione del fatturato totale delle imprese distrettuali, con un calo dello 0,5% che ha portato il valore a 344 miliardi di euro.



Ma questo calo è stato compensato da un miglioramento della redditività. Il margine operativo lordo (EBITDA margin) è salito all'8,1%, rispetto al 7,6% dell'anno precedente. Questo indica una gestione attenta ai costi e ai profitti anche in una fase economica meno brillante. Importanti passi avanti sono stati compiuti anche sul piano patrimoniale. Il patrimonio netto delle imprese ha raggiunto il 34,4% del passivo totale, con una crescita di ben tre punti percentuali in un solo anno. Le aziende dispongono inoltre di una liquidità media considerevole, pari a circa il 10% dell'attivo. Questa liquidità rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare nuovi investimenti in innovazione, sostenibilità e per rafforzare la loro posizione sul mercato. All'interno del vivace tessuto dei distretti emerge con forza un gruppo ristretto di imprese, circa l'8% del totale, che si distinguono come champion.



Queste aziende eccellono per una serie di caratteristiche vincenti. Sono mediamente più giovani e mostrano una maggiore dinamicità. Sono molto attente alle questioni di governance aperta e ai temi ESG (Environmental, Social, Governance). - Hanno una maggiore propensione a registrare brevetti, segno di forte spinta all'innovazione;

- Ottengono certificazioni ambientali, dimostrando impegno nella sostenibilità;

- Includono donne e under 40 nei consigli di amministrazione, favorendo il ricambio generazionale e nuove prospettive. Queste realtà ottengono risultati economici superiori. L'EBITDA margin supera il 10% per le imprese che puntano sulla qualità, sull'innovazione digitale, sull'autoproduzione di energia o adottano soluzioni per la sostenibilità ambientale. La spinta verso l'innovazione resta un pilastro fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo.



L'adozione di tecnologie 4.0 sta migliorando l'efficienza produttiva, la flessibilità, la qualità e la sicurezza, sebbene l'implementazione sia ancora diversa tra i vari settori e territori. Le imprese che investono nella trasformazione digitale dimostrano anche una maggiore capacità di resistere alle crisi economiche. In parallelo, la transizione ecologica sta prendendo slancio. Il 43,6% delle imprese distrettuali sta attuando misure per ridurre il consumo energetico. Oltre un terzo, precisamente il 33,8%, ha già investito in impianti per produrre energia da fonti rinnovabili. Alcune aree del Paese appaiono particolarmente avanzate in questo percorso. I distretti toscani della moda, ad esempio, stanno affrontando una vera e propria riconversione "verde" che coinvolge anche la logistica, con un uso crescente del trasporto ferroviario. Le imprese che hanno investito nel lungo termine sulle persone e sulla gestione familiare, curando il passaggio generazionale, si sono dimostrate più solide nell'affrontare i periodi difficili.



Dal 2011 al 2023, l'occupazione altamente qualificata nei distretti è cresciuta di oltre 94.000 unità. Il welfare aziendale si è diffuso, specialmente nelle realtà di maggiori dimensioni, con effetti positivi sul clima di lavoro e sulla produttività. La presenza di giovani nei consigli di amministrazione si associa a una maggiore propensione agli investimenti nel digitale e nel "verde". Anche sul fronte della sicurezza sul lavoro, i distretti mostrano performance migliori rispetto alla media della manifattura. L'incidenza degli infortuni è inferiore, 18,5 casi per mille addetti contro una media di 19,2. Questo dato segnala una crescente attenzione al benessere e alla tutela dei lavoratori.