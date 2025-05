OpenAI acquista startup di Jony Ive per 6,4 miliardi di dollari: una mossa strategica nell'hardware AI

OpenAI, già valutata intorno ai 300 miliardi di dollari, deteneva una quota del 23% in IO Products e per completare l'affare ha investito ulteriori 5 miliardi di dollari.

Jony Ive è una figura quasi mitologica nella Silicon Valley. Il suo nome è indissolubilmente legato al successo planetario di Apple, avendo firmato il design di prodotti che hanno cambiato le nostre vite: dall'iPhone al Mac, dall'iPod all'iPad e all'Apple Watch. La sua incursione nel mondo dell'AI non era un mistero; già l'anno scorso si sapeva della sua collaborazione con Sam Altman, il CEO di OpenAI, su progetti specifici legati all'hardware.

L'acquisizione, nonostante l'assenza di prodotti sul mercato da parte di IO Products, è un segnale potentissimo.

Indica senza ombra di dubbio che OpenAI sta puntando con decisione al settore dei dispositivi AI. L'azienda è chiaramente disposta a investire somme enormi per assicurarsi il talento, la visione e l'esperienza unica di Jony Ive in questa nuova, cruciale, direzione strategica.

Come parte dell'intesa, Ive dedicherà la maggior parte del suo tempo a OpenAI. Avrà una responsabilità creativa e di design profonda, che si estenderà sia su OpenAI che su IO Products. È importante ricordare che Ive aveva lasciato Apple nel 2019 per fondare la sua compagnia, LoveFrom. Quest'ultima rimarrà un'entità indipendente, mentre IO Products si fonderà con il team hardware di OpenAI.

La fusione mira a creare un vero e proprio 'collettivo' dei migliori talenti disponibili. Non solo ingegneri hardware e software, ma anche esperti in campi vitali per l'innovazione nell'intersezione tra hardware e AI: tecnologi, fisici, scienziati e ricercatori, oltre a specialisti nello sviluppo di prodotti. Attraverso questo investimento significativo, OpenAI si assicura l'accesso a questo pool di talenti specializzati.

Questa mossa riflette una tendenza più ampia che sta prendendo piede nella Silicon Valley. I giganti tecnologici stanno tutti guardando con grande interesse al lato fisico, all'hardware, per integrare le avanzate capacità del software AI. L'acquisizione di IO Products da parte di OpenAI per 6,4 miliardi di dollari è un passo audace.



Sottolinea l'importanza strategica crescente dell'hardware nell'era dell'intelligenza artificiale e la chiara intenzione di OpenAI di diventare leader non solo nel software, ma anche nei futuri dispositivi AI, capitalizzando sul genio creativo di Jony Ive.