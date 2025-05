Lusso in crisi affonda l'Europa, ma Piazza Affari trova la forza nelle banche

La deludente performance di un colosso come Chanel, annunciata il giorno prima, ha contribuito a raffreddare gli entusiasmi nel settore. Le preoccupazioni sono state poi amplificate da una conferenza tenutasi a Parigi, dove le valutazioni di Morgan Stanley hanno disegnato uno scenario caratterizzato da una domanda fiacca e da una fiducia dei consumatori in calo. Questo trend si avverte in particolare in mercati cruciali come la Cina e gli USA.

L'umore negativo ha contagiato diverse piazze del Vecchio Continente: Amsterdam ha chiuso a -0,69%, Londra a -0,53% e Madrid a -0,79%. Anche Francoforte non è riuscita a salvarsi dalla corrente ribassista, registrando un -0,48%, nonostante i recenti record e un indice Ifo che ha segnalato un miglioramento del morale tra le imprese tedesche, salendo a 87,5.

Ma non tutto il listino milanese ha seguito la tendenza negativa. Alcuni comparti hanno brillato, offrendo spunti interessanti agli investitori.

Il settore bancario si è confermato il più vivace.

Spiccano le ottime performance di BPER, che ha guadagnato il 2,58%, e Banca Popolare di Sondrio, in crescita dell'1,82%.

Il mercato ha accolto con favore la notizia arrivata da Bruxelles. La Commissione europea ha dato il via libera alla potenziale operazione che vede coinvolte le ex popolari controllate da Unipol, anch'essa in leggero rialzo (+0,53%). La banca modenese ha comunicato che "con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa…sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio SpA…la Commissione europea ha chiuso l’esame preliminare della notifica ai sensi del regolamento (UE)…decidendo di non avviare un’indagine approfondita, così autorizzando l’operazione ai sensi del regolamento".

Questa autorizzazione rimuove un potenziale ostacolo significativo.

Sempre nell'ambito bancario, si segue con attenzione la complessa situazione tra Unicredit e Banco BPM. Il confronto si è arricchito di un nuovo, discusso episodio. Consob ha infatti deciso di sospendere per trenta giorni l'offerta avanzata dalla prima sulla seconda. L'autorità di vigilanza ha richiesto chiarimenti in merito all'applicazione del golden power. L'istituto guidato da Giuseppe Castagna ha espresso forte disappunto, definendo il provvedimento "abnorme" e annunciando azioni a tutela degli azionisti.

L'attenzione si è posata anche su Generali. La compagnia assicurativa ha chiuso con un guadagno modesto, +0,12%, dopo aver presentato i risultati del primo trimestre. I dati hanno mostrato una crescita del risultato operativo superiore alle aspettative, trainata in particolare dall'andamento positivo del segmento Danni.



Tra le blue chip che hanno segnato le migliori performance di giornata spiccano le utility.

- Terna ha registrato un +0,65%, raggiungendo quota 8,926 euro per azione. - Il titolo ha toccato nuovi massimi storici a 8,976 euro durante la seduta. - Italgas è salita dello 0,99%. - Snam ha segnato un +0,77%. - Enel ha chiuso a +0,53%.

Si tratta di società spesso considerate difensive, capaci di resistere meglio nei momenti di incertezza.

All'estremo opposto, i maggiori ribassi hanno interessato alcuni nomi noti del listino principale.

- Stellantis ha perso il 3,88%. - Moncler è scesa del 3,38%. - Tenaris ha ceduto il 2,22%. - Buzzi ha registrato un -2,13%.

Fuori dal paniere principale, Fincantieri ha continuato la sua corsa, immune alla crisi generale.



Il titolo ha guadagnato un altro 4,01%, segnando la sesta seduta consecutiva in rialzo. Mediobanca, Jefferies e Intesa hanno recentemente mostrato fiducia nel titolo, alzandone il prezzo target.

Anche i titoli MFE A (+0,48%) e MFE B (+0,63%) hanno mostrato un timido segno positivo. Questo accade mentre si sviluppa la vicenda legata a ProSiebenSat.1. Il consiglio di amministrazione e quello di sorveglianza della società tedesca hanno infatti respinto l'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da MFE-Media For Europe, giudicandola "inadeguata dal punto di vista finanziario".