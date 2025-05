L'onda delle fusioni cambia le banche italiane: utili da record e rischi crescenti

Questo consolidamento è generalmente visto come positivo per il credito; porta tipicamente a maggiori economie di scala, rafforza la posizione di mercato e migliora le performance finanziarie nel medio termine.

"Ma dinamiche competitive e puramente strategiche potrebbero aumentare i rischi di esecuzione," ha osservato Alessandro Boratti, analista principale per le banche italiane di Scope Ratings. "Questo include pagare troppo per le banche acquisite o realizzare combinazioni non ottimali. Questi rischi stanno diventando più evidenti, soprattutto perché le strategie sono sempre più influenzate dalle difese contro le scalate ostili, dal posizionamento competitivo e dalla volontà di conquistare quote di mercato."

L'intervento politico aggiunge un ulteriore livello di complessità ad alcune trattative. Il Governo ha espresso da tempo il desiderio di creare un grande terzo polo bancario capace di competere con colossi come Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Il suo supporto a un possibile legame tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca non ha sorpreso. Ha imposto, però, diverse condizioni all'offerta non vincolante di UniCredit per Banco BPM, complicando uno scenario già reso difficile da decisioni sfavorevoli dell'EBA e della BCE sull'applicazione del 'compromesso danese' all'acquisizione di Anima Holding da parte della controllata assicurativa di Banco BPM.

"Non ci aspettiamo che le condizioni poste dal Governo siano definitive, in quanto saranno probabilmente oggetto di negoziazione", ha aggiunto Boratti. "Il Governo potrebbe anche dover ottenere l'approvazione dalla Commissione Europea, che valuterà se la logica di 'interesse pubblico' alla base dell'accordo si allinea ai principi generali del diritto dell'UE.



"

Considerando l'approccio prudente di UniCredit alle acquisizioni bancarie – focalizzato sul valore corretto per il rischio per gli azionisti – questi ostacoli potrebbero portare l'istituto a ritirare la sua proposta per Banco BPM. I vertici di UniCredit hanno comunque ridimensionato l'importanza delle operazioni straordinarie, sottolineando che saranno i fattori di crescita organica a sostenere la performance nei prossimi tre o quattro anni.

La forte redditività attuale delle banche italiane deriva principalmente dagli elevati margini di interesse e dai miglioramenti significativi in termini di efficienza operativa e qualità degli attivi registrati negli ultimi anni. Il nostro campione di otto banche italiane – Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, Mediobanca, Credito Emiliano e Banca Popolare di Sondrio – ha registrato risultati record nel primo trimestre.



Hanno raggiunto un ritorno sul capitale medio (ROAE) del 15,7% nel primo trimestre, rispetto al 14,5% del primo trimestre 2024 e all'11,2% del quarto trimestre 2024.

Diversi fattori hanno sostenuto questa performance eccellente, compensando ampiamente il minor reddito netto da interessi. I ricavi da commissioni sono cresciuti del 7,5% anno su anno, mentre il costo del rischio ha toccato un nuovo minimo di 26 punti base, in calo di 7 punti base rispetto al primo trimestre 2024. Tassi di default contenuti, bilanci più solidi e gli accantonamenti prudenziali (management overlays) accumulati negli anni precedenti offrono un supporto fondamentale per le dotazioni delle banche. I risultati hanno beneficiato anche di ricavi da negoziazione insolitamente elevati, sebbene non ci si aspetti che questi si mantengano su tali livelli nel tempo.

Prevediamo una performance più moderata in futuro, poiché il reddito netto da interessi è destinato a diminuire a causa del calo dei margini e le perdite su crediti torneranno a livelli più normali.



Tensioni geopolitiche in peggioramento, inclusa la possibilità di una guerra commerciale con gli USA, avrebbero diverse ramificazioni per le banche italiane: minor crescita economica, aumento delle insolvenze e maggiore volatilità dei mercati finanziari.

Eventuali sviluppi economici avversi potrebbero impattare sulla qualità degli attivi, ma probabilmente non prima del 2026. Il rapporto medio dei crediti deteriorati lordi (NPL) si è mantenuto stabile al minimo storico del 2,8% alla fine di marzo, mentre i tassi di default nel primo trimestre sono rimasti molto bassi, intorno all'1%.

La prima applicazione delle regole finali di Basilea III ha avuto un impatto misto ma limitato sui coefficienti patrimoniali delle banche, che continuano a essere sostenuti dalla generazione di utili. A marzo 2025, le otto banche del nostro campione riportavano un rapporto CET1 medio del 15,6%, 10 punti base in più rispetto a dicembre 2024 e solo 30 punti base in meno rispetto al picco raggiunto nel terzo trimestre 2024.