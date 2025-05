L'Economia globale scampa allo shock: l'Italia resiste per De Felice di Intesa Sanpaolo

Sono trascorsi alcuni mesi dall'avvio della presidenza negli USA, e sebbene un certo livello di incertezza permanga, è parzialmente diminuito.

Se quelle proposte protezionistiche si fossero concretizzate, l'impatto sarebbe stato devastante. Ci sarebbe stata una vera e propria recessione negli USA, alimentata da un crollo verticale della domanda interna e della crescita. Le tariffe elevatissime avrebbero spinto verso una sorta di autarchia economica. Immaginiamo un blocco quasi totale del Commercio internazionale. Questo avrebbe generato una recessione globale, con danni enormi specialmente per quei Paesi fortemente esposti verso il mercato americano.

Fortunatamente, questo scenario così negativo appare ormai evitato. L'attenzione si sposta ora sull'Economia italiana. Le aspettative convergono verso una crescita che, pur prevedendosi lenta, si dimostra sorprendentemente resiliente.

Diversi fattori sostengono questa view positiva. Vediamo quali sono i principali:

- Il mercato del lavoro continua a stupire molti, fornendo un solido supporto alla crescita dei redditi familiari e, di conseguenza, dei consumi;

- La politica fiscale Italia ha trovato un equilibrio giudizioso, bilanciando la necessaria prudenza con un sostegno congiunturale mirato verso alcune fasce di reddito e, in parte, anche per le imprese;

- Il PNRR rappresenta un motore potente per la modernizzazione del Paese e un fondamentale fattore di spinta per la crescita;

- Oggi, a differenza di quanto accadeva durante la crisi del debito sovrano, l'Italia dispone di un sistema bancario Italia e un sistema industriale Italia che hanno attraversato profonde ristrutturazioni, emergendo molto più forti e resilienti agli shock esterni di quanto non fossero in passato.

Questa combinazione di elementi sembra dare solidità all'economia nazionale, permettendole di affrontare il contesto globale con maggiore determinazione.