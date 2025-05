Garante Privacy sanziona duramente Replika: 5 milioni di euro per violazioni GDPR nell'AI

Replika, noto per permettere agli utenti di creare un compagno virtuale altamente personalizzabile, non è nuovo alle controversie. Già nel febbraio 2023, l'applicazione aveva incontrato problemi significativi. L'app era stata bloccata temporaneamente. Il motivo? Carenze nell'informativa sulla privacy e nell'efficacia del sistema di verifica dell'età, specie per i minori. L'istruttoria condotta allora aveva già evidenziato come, al momento di quel primo blocco, la società non avesse definito basi giuridiche solide e adeguate per il trattamento dei dati personali. Questa è una mancanza particolarmente critica, soprattutto se si considera che l'azienda dichiarava di escludere i minorenni dal servizio.

La nuova indagine approfondita dal Garante Privacy si è concentrata su diversi aspetti cruciali del trattamento dei dati operato dall'AI di Replika.

Le autorità hanno esaminato a fondo:

- le valutazioni dei rischi che l'azienda aveva effettuato;

- le misure di protezione implementate sia durante lo sviluppo che nell'addestramento del modello di intelligenza artificiale;

- i tipi di dati effettivamente utilizzati;

- l'eventuale adozione di tecniche per rendere anonimi i dati.

Questi approfondimenti sono vitali per garantire che il trattamento dei dati rispetti i principi fondamentali di minimizzazione e proporzionalità, pilastri del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Il caso di Replika è altamente simbolico. Non lo è solo per l'entità significativa della sanzione pecuniaria. Lo è anche per il messaggio forte e chiaro che viene lanciato all'intero settore tecnologico. L'innovazione, specialmente quella guidata dall'AI, non può e non deve prescindere dalla tutela e dalla protezione dei diritti degli utenti.

Questo provvedimento del Garante Privacy non va considerato un episodio isolato. Rappresenta una chiara indicazione della direzione che le autorità di regolamentazione stanno prendendo: stanno intensificando i controlli sulle tecnologie emergenti, con un focus particolare sull'intelligenza artificiale. L'era dell'AI impone una nuova attenzione alla privacy.