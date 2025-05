Consob ferma l'OPS UniCredit su Banco BPM: reazione furiosa da Piazza Affari

Le motivazioni che portano la banca a questa dura presa di posizione sono chiare e vengono elencate in tre punti fondamentali:

- La sospensione, secondo la legge, dovrebbe avvenire solo per fatti nuovi

- non noti. Ma l'eventualità delle prescrizioni legate al Golden Power era una condizione nota e prevista da UniCredit fin dall'annuncio dell'OPS. Le azioni unilaterali di UniCredit verso la Presidenza del Consiglio, mai comunicate prima al mercato, non configurano un fatto nuovo

- che giustifichi lo stop;

- La delibera Consob rivela che UniCredit ha comunicato all'amministrazione competente di non poter adempiere alle prescrizioni del Decreto Golden Power. Questa circostanza, anch'essa mai resa nota da UniCredit al mercato, dovrebbe di per sé causare la decadenza dell'OPS;

- La durata complessiva dell'OPS era già significativamente estesa (era stato fissato il massimo previsto dalla legge).

L'ulteriore estensione di trenta giorni aggrava la limitazione operativa e strategica in cui si trova Banco BPM da novembre a causa della passivity rule, danneggiando tutti i suoi portatori di interesse (gli stakeholder);

Banco BPM considera il provvedimento abnorme

- e in netto contrasto con la prassi abituale dell'Autorità. Non tiene in alcun conto gli interessi vitali della banca stessa, del mercato intero e soprattutto degli azionisti di Banco BPM. Per questo, la banca fa sapere che intraprenderà ogni azione legale ritenuta necessaria nelle sedi competenti.

Ma cosa c'è dietro la decisione di Consob? Secondo quanto emerge dalla delibera dell'Autorità, la sospensione è legata alle iniziative intraprese

- da UniCredit nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste azioni riguardano le prescrizioni imposte dal Decreto Golden Power.

In particolare, si fa riferimento a un'istanza di autotutela e a una richiesta di verifica sull'impossibilità di adempiere a tali prescrizioni. L'incertezza sugli esiti di queste iniziative ha portato Consob a fermare l'OPS per trenta giorni, ai sensi dell'articolo 102, comma 6, lettera b) del Testo Unico della Finanza. La notizia, appresa da Banco BPM prima dell'avvio degli scambi, sottolinea l'impatto diretto delle mosse di UniCredit sul procedimento dell'OPS e la conseguente valutazione di incertezza da parte dell'autorità di vigilanza.