Piazza Affari tra dazi e affari: la tensione internazionale plasma il mercato

BPER ha ormai superato la soglia del 58% del capitale, alimentando speculazioni su ulteriori sviluppi. Altri titoli bancari hanno mostrato un buon andamento: Unicredit, per esempio, si è rafforzata dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole nel contenzioso legato al golden power applicato dal governo sulla sua quota in Banco BPM. Questo ha dato un segnale di chiarezza agli operatori, riducendo l'incertezza su alcune partecipazioni strategiche.

Sul fronte delle infrastrutture, Webuild ha catturato l'attenzione degli operatori annunciando la firma di un maxi contratto in Arabia Saudita. L'operazione rafforza ulteriormente la sua strategia di espansione internazionale, un percorso intrapreso con determinazione nelle ultime settimane. Il settore del lusso, a Piazza Affari, ha visto alcune azioni perdere quota: Moncler è rimasta debole dopo i cali di ieri, ma Brunello Cucinelli ha tenuto meglio, favorita dalla pubblicazione di dati trimestrali in linea con le aspettative.





A livello macroeconomico, dati importanti sono giunti dal Giappone, dove gli ordini core di macchinari hanno subito una diminuzione dello 0,6%. Questo dato alimenta i timori per la ripresa economica asiatica, in un contesto globale già fragile. Nel continente Europa, l'attenzione è puntata sulle tensioni commerciali: Ursula von der Leyen ha presentato una proposta di contromisure da 72 miliardi di euro in risposta ai dazi imposti dagli USA. La discussione di queste misure è attesa nei prossimi giorni, e il loro esito potrebbe ridisegnare gli equilibri economici. Intanto, l'attesa è alta per la pubblicazione dell’indice ZEW sulla fiducia economica tedesca, un indicatore chiave che potrebbe incidere sulle prospettive dei mercati europei di domani.

I rendimenti dei BTP decennali italiani si sono mantenuti stabili al 3,56%. Questo indica un atteggiamento attendista da parte degli investitori, che preferiscono non sbilanciarsi in attesa di nuove direzioni macroeconomiche.



Nel comparto energetico, Eni e Saipem hanno registrato solo lievi variazioni, con prese di beneficio dopo i significativi rialzi delle sessioni precedenti. L'oro, bene rifugio per eccellenza in tempi incerti, ha segnato un leggero rimbalzo, con un aumento dello 0,45%, confermando il suo ruolo di porto sicuro in questo scenario di volatilità globale.

Sui mercati internazionali, Wall Street ha aperto contrastata. Il Nasdaq Composite è apparso sotto pressione a causa delle vendite su alcuni titoli tech, mentre il Dow Jones Industrial Average ha mostrato maggiore tenuta, sostenuto dal rimbalzo dei titoli industriali. Nel frattempo, Amazon ha annunciato un nuovo investimento nella logistica nel Nord Italia. Questa notizia ha generato un notevole interesse tra le imprese locali legate alla filiera digitale, prefigurando opportunità di sviluppo.

A livello societario in Italia, è proseguita la fase di attesa per le trattative tra Monte dei Paschi e Mediobanca relative all’offerta pubblica di scambio.



Un eventuale accordo potrebbe riscrivere gli equilibri del settore bancario italiano nelle prossime settimane. Proseguono, nondimeno, le polemiche tra la Commissione UE e le autorità regolatorie francesi sull’introduzione di una tassa extra sugli extraprofitti delle grandi aziende energetiche. L'esito di questa disputa è molto atteso, poiché potrebbe scatenare un possibile effetto domino e portare a discussioni analoghe anche nel nostro paese.