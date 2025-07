La svolta di UniCredit: addio all'operazione Banco BPM e il peso della Golden Power

La mia responsabilità principale è di agire nel migliore interesse di UniCredit e dei nostri azionisti. La continua incertezza sull'applicazione delle prescrizioni Golden Power non giova a nessuno dei due. Abbiamo quindi deciso di ritirare la nostra offerta, ha dichiarato Orcel, evidenziando il ruolo cruciale giocato da una specifica normativa governativa. Il riferimento è esplicito alla cosiddetta Golden Power, uno strumento legislativo che consente al governo italiano di esercitare poteri speciali in settori strategici, inclusi quelli bancario e finanziario, per proteggere interessi nazionali vitali. Secondo quanto precisato da UniCredit in una nota ufficiale, la condizione relativa all'autorizzazione di tali poteri speciali governativi non è stata soddisfatta, rendendo impraticabile il proseguimento dell'offerta. La banca ha poi rincarato la dose, puntando il dito: Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di Banco BPM, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti Bpm nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito.



Questa affermazione sottolinea una percezione di ostacolo al dialogo e alla trasparenza che solitamente caratterizzano le operazioni di mercato di tale portata. Nonostante il ritiro dell'offerta, la determinazione di UniCredit per la sua strategia di crescita e trasformazione rimane intatta. Orcel ha infatti riaffermato l'impegno della banca: La strategia di UniCredit è eccellente e la sua esecuzione è sempre stata il centro della nostra attenzione, i risultati lo testimoniano. Ha poi aggiunto che continueranno a perseguire la loro trasformazione con la medesima energia e risolutezza che hanno permesso di raggiungere traguardi significativi e di consolidare la posizione di leader nel settore. L'obiettivo ultimo resta quello di operare come un partner bancario affidabile per i clienti e le comunità in cui la banca è presente. Questo episodio, pur chiudendo un capitolo, riafferma la complessità delle dinamiche nel settore bancario italiano e il ruolo incisivo che le normative statali possono avere sulle strategie di mercato.