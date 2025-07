La BCE blocca i tassi: l'impatto sull'inflazione e l'economia europea



Dopo un'intensa fase di tagli consecutivi, la Banca centrale europea si appresta a una svolta significativa. L'istituzione di Francoforte, avendo ridotto il costo del denaro di ben 200 punti base in poco più di un anno, si prepara a una pausa nella sua politica monetaria. Questa decisione, ampiamente prevista, segna un momento di riflessione cruciale. Le incertezze globali, tra cui l'eventualità di dazi statunitensi più elevati del previsto, complicano non poco il quadro su crescita e inflazione. Il Consiglio direttivo della BCE manterrà quasi certamente il tasso sui depositi, il principale riferimento, fermo al 2,0%. Questo livello è considerato ottimale, o almeno neutrale, per la situazione economica attuale.