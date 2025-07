Il futuro di Illimity si svela: la banca entra nell'orbita di Banca Ifis dopo l'OPAS di successo

Tale decisione mira a facilitare un processo di integrazione rapido e ordinato tra le due realtà bancarie. Le dimissioni diventeranno effettive dal momento del rinnovo degli organi sociali, una delibera che spetterà alla prossima assemblea degli azionisti. L'assemblea, convocata per il prossimo 25 settembre, sarà un appuntamento chiave. In quella sede, i soci non solo dovranno deliberare sul rinnovo degli organi sociali, ma saranno chiamati a esprimersi anche sulle modifiche statutarie necessarie per l'ingresso definitivo di Illimity nel gruppo Banca Ifis.

Non solo, l'ordine del giorno includerà anche la discussione sul delisting delle azioni di Illimity, un'intenzione già comunicata lo scorso 16 luglio da Banca Ifis, istituto noto per la sua specializzazione nei crediti deteriorati, i cosiddetti NPL. Un caso particolare riguarda il consigliere Filippo Annunziata, le cui dimissioni avranno efficacia dal 31 agosto prossimo. Questa tempistica specifica tiene conto dell'applicazione della normativa in materia di "interlocking", come previsto dall'articolo 36 del Decreto Legge numero 201/2011, per via degli incarichi recentemente assunti dall'esponente.



Ricordiamo che, a partire dal 4 luglio, Illimity è formalmente una società controllata da Banca Ifis SPA, con sede a Mestre e presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio. Il percorso che ha portato a questo controllo è iniziato con un'offerta lanciata il 19 maggio e chiusa il 27 giugno, raggiungendo inizialmente l'84,09% delle adesioni. Questo risultato, pur significativo, non ha fermato Banca Ifis. L'istituto veneto ha infatti deciso di rilanciare, annunciando una riapertura dei termini dell'offerta per cinque giorni, dal 7 all'11 luglio. L'obiettivo era ambizioso: superare la soglia del 90% del capitale della challenger bank. L'operazione ha avuto successo. Alla chiusura definitiva dell'OPS, Banca Ifis ha raggiunto il 92,5% del capitale di Illimity, superando ampiamente la fatidica soglia del 90%. Questo traguardo ha fatto scattare il premio del 5% per gli aderenti. In aggiunta ai 1,414 euro pagati in denaro per ogni azione conferita, Banca Ifis ha corrisposto 0,1775 euro per azione, a cui si sono aggiunte 0,1 azioni di nuova emissione della stessa Banca Ifis.



Il superamento della soglia del 90% permette ora a Banca Ifis di procedere con il delisting di Illimity dalla borsa, un passaggio che completerà il controllo e l'integrazione tra le due realtà.