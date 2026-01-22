Trump revoca i dazi commerciali verso la NATO: il colpo di scena



Indipendenza della Fed: la questione arriva in Corte Suprema Per la prima volta nella storia americana, la Casa Bianca ha tentato di rimuovere forzatamente un membro della Federal Reserve, trascinando il caso davanti alla Corte Suprema. La controversia riguarda il tentativo di licenziare la governatrice Lisa Cook, accusata di frode ipotecaria, accusa che la stessa respinge con forza. Durante le udienze, i giudici hanno mostrato scetticismo: il giudice conservatore Brett Kavanaugh ha avvertito che accettare la richiesta del presidente indebolirebbe l’indipendenza della Fed, creando un pericoloso precedente per futuri amministratori. L’esito avrà ripercussioni sia sui mercati USA che su quelli globali. Commercio UE‑Mercosur e crisi di Kraft Heinz Sul fronte europeo, l’accordo commerciale con il Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) è stato nuovamente bloccato. I parlamentari dell’UE hanno votato per posticipare la ratifica, richiedendo un parere alla Corte di giustizia, un iter che potrebbe durare fino a due anni. Gli agricoltori temono l’ingresso di prodotti a basso costo con standard inferiori.



Nel settore privato, la notizia più eclatante riguarda Kraft Heinz:

- Warren Buffett e la Berkshire Hathaway valutano la vendita della quasi otto miliardi di dollari di quote nella società;

- il prezzo delle azioni è sceso di quasi il 6% in risposta al mercato;

- l’azienda, dopo gli utili deludenti della fusione del 2015, sta per dividere nuovamente le attività in due entità separate; Questi eventi, collegati da un filo conduttore di tensioni commerciali e di governance, delineano un panorama dove le decisioni politiche si mescolano a sfide di mercato, influenzando sia le grandi istituzioni finanziarie sia le imprese B2B in cerca di stabilità.