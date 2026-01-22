Trump a Davos: l'assenza di minacce su Groenlandia scuote i mercati finanziari globali

Il discorso improvvisato di Donald Trump a Davos ha calmato le tensioni geopolitiche investitori e ha alimentato un rialzo improvviso su Wall Street, le borse asiatiche e i future europei. Il presidente ha dichiarato su un canale social che non intendeva prendere la Groenlandia con la forza e che i dazi commerciali non sarebbero più necessari, lasciando intravedere la possibilità di un accordo.

Le azioni hanno recuperato parte delle perdite della settimana, ma non hanno ancora eguagliato il picco precedente. L’oro, a circa 100 dollari l’oncia sotto il massimo storico, registra un +11 % su base annua, mentre l’argento è in +30 % rispetto al livello di picco recente.



Questi dati suggeriscono che, nonostante la retorica di Trump – spesso ridotta a “Trump Always Chickens Out” – gli investitori non possono concedersi il lusso di rilassarsi troppo.

L’alleanza tra Stati Uniti ed Europa, un tempo solida, si trova al punto più basso degli ultimi ottanta anni. Durante una cena a Davos, la presidente della BCE Christine Lagarde ha interrotto il proprio intervento per assistere al discorso del segretario al commercio statunitense Howard Lutnick; nel frattempo, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha definito la Danimarca “irrilevante”. Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada, ha definito la situazione “una rottura in atto”.

Sul fronte giudiziario, la Corte Suprema degli USA ha accennato alla possibilità di confermare la permanenza della governatrice della Fed Lisa Cook, ostacolando i tentativi di Trump di sostituirla e di aumentare la propria influenza sulla politica monetaria USA.

Le reazioni delle istituzioni finanziarie non si sono fatte attendere. Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase, ha definito “disastro economico” l’idea di Trump di fissare un tetto ai tassi di interesse delle carte di credito.


Altri dirigenti hanno espresso scetticismo verso le misure interventiste proposte per contrastare la crisi di accessibilità, avviando colloqui con la Casa Bianca per mitigare le conseguenze.

Nel frattempo, il dollaro australiano è balzato nella sessione asiatica dopo un rapporto occupazionale più forte del previsto, alimentando le aspettative di un rialzo dei tassi già dal prossimo mese. Parallelamente, il boom dell’intelligenza artificiale ha spinto il KOSPI sudcoreano oltre quota 5.000 per la prima volta, segnando un nuovo traguardo per il mercato azionario locale.

Il panorama attuale mostra un mercato finanziario globale in bilico, dove ogni dichiarazione politica può far oscillare gli indici in pochi minuti. L’attenzione rimane alta, poiché le decisioni di Washington, Bruxelles e Pechino continueranno a influenzare gli investimenti aziendali e le strategie B2B per i prossimi mesi.



