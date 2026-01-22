Trump a Davos: l'assenza di minacce su Groenlandia scuote i mercati finanziari globali

Il discorso improvvisato di Donald Trump a Davos ha calmato le tensioni geopolitiche investitori e ha alimentato un rialzo improvviso su Wall Street, le borse asiatiche e i future europei. Il presidente ha dichiarato su un canale social che non intendeva prendere la Groenlandia con la forza e che i dazi commerciali non sarebbero più necessari, lasciando intravedere la possibilità di un accordo.

Le azioni hanno recuperato parte delle perdite della settimana, ma non hanno ancora eguagliato il picco precedente. L’oro, a circa 100 dollari l’oncia sotto il massimo storico, registra un +11 % su base annua, mentre l’argento è in +30 % rispetto al livello di picco recente.