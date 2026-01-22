Società benefit a dieci anni: cosa svela il nuovo report di Goodpoint



Un’ulteriore percentuale del 1 % è rappresentata da una mutua assicurativa. Dimensioni e finalità - Imprese con meno di 10 dipendenti;

- Imprese con 10‑50 dipendenti;

- Imprese con 50‑250 dipendenti;

- Imprese con più di 250 dipendenti. Le finalità di beneficio comune costituiscono il tratto distintivo di questo tipo di impresa. Tuttavia, il 13 % delle aziende analizzate non ha riportato tali finalità nella relazione d’impatto, sebbene siano presenti nello statuto. Senza una chiara comunicazione, gli stakeholder – dipendenti, fornitori, clienti – trovano difficoltà a verificare l’effettiva attuazione degli obiettivi sociali o ambientali. Come ricorda il settore, la sostenibilità non misurata resta una semplice narrazione. Il 66 % delle realtà ha inserito le finalità di beneficio comune come elemento chiave della rendicontazione, dimostrando una crescente attenzione alla trasparenza. Cosa contiene la relazione d’impatto? Il documento, come suggerisce il nome, dovrebbe includere indicatori quantitativi, confronti con periodi precedenti e piani per il futuro.



Il report evidenzia che:

- Il 65 % utilizza indicatori di performance (KPI) per valutare attività e risultati;

- Il 23 % si limita a una narrazione puntuale dei risultati;

- Il 3 % offre una descrizione generica di quanto realizzato;

- Il 9 % effettua una valutazione dell’impatto reale sui propri stakeholder. Nonostante non vi sia un obbligo normativo, solo il 32 % delle aziende ha condotto un’analisi di materialità, elemento centrale per l’allineamento alle direttive europee sulla sostenibilità. Verso una possibile revisione normativa? A dieci anni dalla nascita, le società benefit mostrano segni di una crisi di identità, soprattutto alla luce delle più recenti disposizioni UE. Nicoletta Alessi, presidente e cofondatrice di Goodpoint, commenta: “è allo studio un’ipotesi di revisione della normativa; le società benefit differiscono dalle imprese che adottano semplicemente una strategia di sostenibilità, perché modificano lo scopo stesso dell’impresa”. Il loro fine non è più esclusivamente il profitto, ma un insieme di obiettivi sociali e ambientali specifici.



Il contesto economico di Milano e della Lombardia, con la sua forte presenza di imprese innovative, rappresenta un terreno fertile per osservare l’evoluzione di questi modelli. Le aziende benefit potrebbero diventare un punto di riferimento per le iniziative di responsabilità sociale d’impresa nella regione, contribuendo a rafforzare la competitività locale.

Il report è reperibile a questo link.