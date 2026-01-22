L'alleanza tra AI e farmaceutica al WEF 2026: il futuro della salute globale tra algoritmi e molecole



La convergenza tra tecnologia e salute non è più una visione futuristica, ma una realtà economica solida che sta attirando capitali immensi da ogni parte del mondo.

I numeri raccontano una trasformazione che non ha precedenti nella storia industriale recente. Nel 2025, il 46% degli investimenti totali dei Venture Capital negli USA e in Europa è stato destinato a progetti che integrano la AI nella sanità, per un valore complessivo di 18 miliardi di dollari. Le quattro principali società tecnologiche del pianeta hanno accelerato questa transizione firmando più di mille accordi nel settore delle Life Sciences tra il 2021 e il 2024. In questo scenario, l'acquisizione di Nuance da parte di Microsoft, valutata oltre 19 miliardi di dollari, rappresenta l'esempio più lampante di quanto il software sia diventato centrale per la diagnostica e la gestione clinica.

Anche le grandi aziende del farmaco stanno riscrivendo le proprie strategie per diventare parte di questo cambiamento digitale.



L'alleanza tra Eli Lilly e Nvidia, con un investimento di un miliardo di dollari in cinque anni, punta alla creazione di un laboratorio dedicato alla scoperta di farmaci basati su modelli biologici computazionali. Josef Nierling, CEO di Porsche Consulting in Italia, ha spiegato che il controllo dei modelli biologici in silico sarà il vero pilastro della profittabilità futura: la creazione dei medicinali sarà un processo ibrido. Da un lato le Big Tech forniranno l'infrastruttura di calcolo e i software di simulazione, dall'altro le case farmaceutiche useranno il loro accesso esclusivo ai dati molecolari e alla conoscenza biologica per nutrire questi sistemi.

L'innovazione farmaceutica guidata dagli algoritmi ha un impatto potenziale enorme sull'economia del vecchio continente. Si stima che i benefici della AI applicata a farmaci e dispositivi medici possano oscillare tra i 56 e i 102 miliardi di euro ogni anno in Europa. Questo salto tecnologico permette di passare da miglioramenti lenti a progressi esponenziali nella ricerca.



La medicina algoritmica sta trovando spazio anche nelle maglie della burocrazia: le autorità di regolazione mostrano un'apertura crescente verso soluzioni digitali che accelerano l'accesso alle terapie. Il futuro della collaborazione tra bit e atomi deve però affrontare sfide decisive per garantire la sostenibilità del sistema:

- lo sviluppo di cure avanzate in oncologia e neuroscienze;

- la ricerca accelerata di terapie geniche e cellulari;

- la definizione della proprietà dei dati clinici tra aziende e pazienti;

- la creazione di nuovi standard etici per l'utilizzo dei modelli predittivi;

- il consolidamento della fiducia tra medici, istituzioni e cittadini.

La intelligenza artificiale per le life sciences sta già mostrando i primi frutti rendendo i processi di sviluppo più rapidi. Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Pharma, ha confermato che l'azienda punta con decisione sulle tecnologie digitali, specialmente nell'area della brain health. Nondimeno, per mantenere alta la competitività, serve un quadro normativo europeo che tuteli gli investimenti e semplifichi le procedure burocratiche.



Solo così l'industria potrà continuare a essere il motore della crescita economica.

In questo contesto di profonda mutazione, la scoperta scientifica emerge come l'opportunità più rilevante per le nuove tecnologie. Christopher Bishop di Microsoft Research AI for Science ha sottolineato come la combinazione tra eccellenza accademica e scala industriale possa generare materiali sostenibili e farmaci salvavita in tempi ridotti. Le decisioni prese oggi dai leader mondiali avranno un peso enorme sulla resilienza della nostra società nel lungo periodo.

La capacità di simulare la biologia umana attraverso il computer non è solo un vantaggio tecnico, ma un dovere verso la salute pubblica. Sviluppare farmaci in modo ibrido significa ridurre i margini di errore e abbattere i costi, rendendo le cure più accessibili. La trasparenza nella gestione del capitale informativo resterà il punto cardine su cui costruire l'intero ecosistema. Chi saprà integrare meglio l'intelligenza dei dati con la cura del paziente guiderà il mercato globale della salute nei prossimi decenni.



