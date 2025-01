PA: attrattiva per il lavoro e pronta all'AI? un'occasione o un rischio?

Il 31% degli intervistati la considera notevolmente più innovativa rispetto all'anno precedente, mentre solo il 12% la vede ancora come un’entità analogica. C'è anche un forte ottimismo sul ruolo dell'intelligenza artificiale (AI): il 34% crede che l'AI rafforzerà la PA. Le aree in cui si crede che l’AI possa portare i maggiori benefici sono la qualità dei servizi (53%) e la semplificazione del linguaggio burocratico (42%). Questi dati suggeriscono un potenziale positivo per il futuro.

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è visto in modo meno uniforme. Mentre il 31% lo considera un'opportunità, un ben 34% teme che si rivelerà un'occasione persa. Questa divisione riflette una difficoltà della PA nel comunicare i propri progressi, dato che i canali di informazione più utilizzati dai cittadini rimangono i media tradizionali (giornali, radio e tv al 46%) e non i canali digitali della PA.

Questa è una sfida che la PA deve affrontare per guadagnare la fiducia dei cittadini.

Gianni Dominici, amministratore delegato di FPA, ha dichiarato: "la PA italiana è impegnata in un importante percorso di cambiamento e modernizzazione, anche grazie a grandi investimenti. Si evidenzia un deciso miglioramento nell’atteggiamento dei cittadini, un fatto positivo che speriamo possa significare il definitivo superamento della cultura della PA come fardello, anche se bisogna ancora lavorare su una comunicazione che sia in grado di raccontare quanto di buono è stato già realizzato, in particolare sui territori. E se è vero che la Pubblica Amministrazione ha ritrovato la giusta centralità nella costruzione del futuro del Paese, siamo ancora a metà del guado. L’obiettivo è realizzare una ‘PA aumentata’, grazie all’apporto di persone, tecnologie e relazioni (intese come rete tra tutte le comunità attive nei processi di cambiamento).



Per farlo dobbiamo portare a termine gli obiettivi fissati, vincere la sfida tecnologica governando la rivoluzione dell’IA e proseguire sulla strada della governance multilivello, con la collaborazione tra attori pubblici e privati, locali e nazionali. È importante non tornare indietro: disinvestire di nuovo sulla macchina pubblica significherebbe ipotecare definitivamente la possibilità di modernizzare il Paese". Massimo Arioli, CEO di DIGITAL360 (nella foto), ha aggiunto: "la Pubblica Amministrazione può assumere il ruolo di leader dei processi di innovazione guidati dall’AI". Queste dichiarazioni sottolineano l'importanza della PA nel futuro del paese e il suo potenziale nel guidare l'innovazione.

l'indagine Barometro PA ha evidenziato anche come gli italiani si informano: i canali più usati sono i media tradizionali (46%), seguiti da siti web istituzionali (31%), portali online tematici (24%), canali social della PA (23%) e app ufficiali (22%).



Inoltre, il 33% degli italiani considera una nuova spending review una cosa "da valutare", mentre il 29% la teme come una possibile "minaccia".

il 10° Annual Report di FPA ha anche fornito dati interessanti sul lavoro pubblico. Nonostante gli investimenti, l’Italia ha meno impiegati pubblici rispetto a molti paesi europei, 5,7 ogni 100 abitanti rispetto a 6,1 in Germania, 7,3 in Spagna, 8,1 nel Regno Unito e 8,3 in Francia. L'età media dei dipendenti pubblici è di 50,4 anni. l'AI, si stima, che influenzerà il 56% dei dipendenti pubblici, con l'80% di questi che potrebbe beneficiarne, mentre il 13% è a rischio obsolescenza. Infine, sono state triplicate le ore di formazione per i dipendenti pubblici, con oltre 380.000 iscritti alla piattaforma Syllabus, e i dati sulla PA digitale mostrano progressi, con circa 18.



800 PA che aderiscono allo SPID e 10.200 alla CIE. Sono 3900 gli enti sulla piattaforma per le notifiche digitali SEND e oltre 7600 sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Il 99,48% dei fondi strutturali del ciclo 2014-2020 è stato utilizzato, ma per il ciclo 2021-2027 siamo solo al 14% di impegni e al 3,45% di pagamenti e per il PNRR, al 30 settembre 2024, sono stati spesi 57,7 miliardi, il 29,7% dei 194 totali.

in sintesi, la PA sta vivendo una trasformazione profonda, con una percezione pubblica in miglioramento e un ruolo centrale nell'attuazione del PNRR e nell'adozione dell'AI. La sfida, ora, è comunicare meglio i progressi e gestire l'innovazione per un futuro più efficiente e vicino ai cittadini.

