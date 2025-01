Wall Street vola: S&P 500 al record con l'entusiasmo per Netflix e l'intelligenza artificiale

Netflix (NFLX.O) ha fatto un balzo in avanti del 10,9%, trainando il settore dei servizi di comunicazione dell'S&P 500 (.SPLRCL) con un incremento del 2%. L'azienda ha riportato un numero record di abbonati per il trimestre festivo, consentendole di aumentare i prezzi per la maggior parte dei piani di servizio.

Alle 11:59 ET, il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è salito di 125,29 punti, pari allo 0,29%, raggiungendo quota 44.152,24; l'S&P 500 (.SPX) ha guadagnato 50,60 punti, ovvero lo 0,84%, arrivando a 6.099,86; e il Nasdaq Composite (.IXIC) è aumentato di 298,07 punti, pari all'1,50%, arrivando a 20.054,85. Contemporaneamente, anche Oracle (ORCL.N) ha visto un aumento del 6,5%, a seguito dell'annuncio di Trump di un investimento di 500 miliardi di dollari nell'infrastruttura AI insieme a OpenAI e SoftBank (9984.

T), anche se non sono chiari i dettagli sul finanziamento.

I produttori di server Dell (DELL.N) e Super Micro (SMCI.O) sono saliti rispettivamente del 2,5% e del 4,9%, mentre tra i protagonisti del settore AI, Microsoft (MSFT.O) è cresciuta del 3,5% e Nvidia (NVDA.O) del 3,9%. Tre degli 11 settori dell'S&P 500 hanno registrato un aumento, con i titoli tecnologici (.SPLRCT) in testa con un balzo del 2,3% e un indice che traccia i titoli dei chip (.SOX) in crescita del 2,6%.

Gli investitori attendono anche chiarimenti sulle politiche commerciali di Trump, dopo che ha avvertito che potrebbero essere imposti dazi sulle importazioni da Cina, Messico, Canada e Unione Europea a partire dal 1° febbraio. Questo avviso ha ricordato ai mercati che i rischi di una potenziale guerra commerciale e nuove pressioni inflazionistiche sono tuttora presenti.

Il presidente ha ordinato alle agenzie federali di completare revisioni approfondite di una serie di questioni commerciali entro il 1° aprile. Gli analisti di Barclays ritengono che i mercati dovrebbero attendere tale data per avere maggiore chiarezza sulla sua politica tariffaria. I trader si aspettano che la Federal Reserve mantenga invariati i tassi di interesse nella prossima riunione e prevedono il primo taglio dei tassi di quest'anno a luglio, secondo i dati compilati da LSEG.

Tra gli altri risultati di giornata, Procter & Gamble (PG.N) è salita del 2,8% dopo aver superato le stime del secondo trimestre, grazie alla crescente domanda di articoli per la casa negli Stati Uniti. Johnson & Johnson (JNJ.N) ha invece registrato un calo del 3%, nonostante risultati del quarto trimestre superiori alle aspettative.



Ford (F.N) ha perso il 3,5% a seguito del declassamento del titolo da parte di Barclays, mentre Textron (TXT.N) è scesa del 4,5% dopo aver previsto utili per il 2025 inferiori alle stime. Halliburton (HAL.N) ha subito un calo dell'1,6% dopo aver segnalato un'attività più debole in Nord America per quest'anno e aver pubblicato ricavi trimestrali deludenti.

I titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 1,35 a 1 sul NYSE e di 1,29 a 1 sul Nasdaq. In sintesi, una giornata di forti emozioni sui mercati, trainata dall'entusiasmo per Netflix e le prospettive dell'AI, ma con l'attenzione sempre puntata sulle politiche commerciali di Trump e sulle decisioni della Federal Reserve.