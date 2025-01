UniCredit guarda ancora a Commerzbank: il nodo cruciale è il sostegno del governo tedesco

Orcel ha sottolineato che "senza il sostegno di un'istituzione importante come il governo tedesco, sarà difficile portare avanti l'operazione". L'amministratore delegato ha auspicato un chiarimento della situazione nel corso dell'estate, ma ha ribadito la necessità di avere un quadro definito entro la fine del 2024. Questa dichiarazione evidenzia quanto sia importante il ruolo del governo tedesco nel futuro di Commerzbank e dell'eventuale acquisizione da parte di UniCredit. Le dinamiche politiche, quindi, giocano un ruolo fondamentale in questa partita finanziaria.

L'incertezza politica in Germania è un fattore chiave che incide sulla possibile fusione. L'esito delle elezioni e la composizione del nuovo governo saranno decisivi per determinare se l'operazione potrà concretizzarsi. La posizione dell'attuale cancelliere Olaf Scholz, contrario all'accordo, evidenzia le difficoltà che UniCredit potrebbe incontrare, se le cose non dovessero cambiare.

Il supporto del governo è, quindi, un prerequisito indispensabile per il successo della trattativa.

La vicenda mette in luce come le grandi operazioni di fusione e acquisizione nel settore bancario non siano solo una questione di numeri e finanza, ma dipendano anche da equilibri politici e sostegno istituzionale. Andrea Orcel e UniCredit aspettano le elezioni tedesche per capire cosa sarà del futuro di Commerzbank e delle loro ambizioni di crescita in Europa. L'attesa è alta e il tempo stringe, la finestra temporale per la definizione della situazione è, infatti, fissata alla fine dell'anno.