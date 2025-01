Trump minaccia dazi all'Unione europea: un'analisi della situazione commerciale

Trump ha espresso preoccupazione per i disavanzi commerciali che gli Stati Uniti hanno con l'UE e altri paesi, definendo l'Unione Europea "molto, molto cattiva nei nostri confronti". Ha dichiarato che i dazi sarebbero l'unico modo per ottenere equità. La minaccia si estende anche a Canada e Messico, con un ultimatum fissato al 1° febbraio per l'imposizione di tariffe del 25%, nel caso in cui questi paesi non riuscissero a contenere il flusso di migranti e il traffico di fentanyl, inclusi i precursori chimici provenienti dalla Cina.

La Cina ha risposto affermando di voler mantenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti per gestire le divergenze e promuovere una cooperazione vantaggiosa per entrambi. Un portavoce del ministero degli esteri ha dichiarato: “Crediamo che non ci siano vincitori in una guerra commerciale o tariffaria.



La Cina salvaguarderà sempre i suoi interessi nazionali”. Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca, ha spiegato che la minaccia di dazi a Canada, Messico e Cina è una risposta diretta alle oltre 300 morti giornaliere causate da overdose da fentanyl negli Stati Uniti.

Contemporaneamente, Trump ha firmato un memorandum per avviare una revisione completa delle pratiche commerciali entro il 1° aprile. Questa analisi includerà i deficit commerciali degli Stati Uniti, le pratiche commerciali sleali e la manipolazione valutaria da parte dei partner commerciali, tra cui la Cina.

Il memorandum prevede anche proposte per risolvere i problemi, come l'introduzione di una "tariffa supplementare globale" e modifiche all'esenzione da dazi di 800 dollari per le spedizioni di basso valore, considerate una falla per l'importazione di sostanze chimiche illecite.

Questa mossa sembrerebbe aver dato a Trump il tempo necessario per trovare un approccio più saldo alle promesse fatte in precedenza sui dazi. Le azioni hanno reagito a questa notizia portando l'indice S&P 500 al suo massimo da un mese, anche se la ritrovata aggressività verso Cina e Unione Europea potrebbe mettere presto fine all’ottimismo.

Trump sembra aver deciso di procedere più lentamente e anche per essere certo di avere una base legale solida per le sue azioni.

Da parte loro, Messico e Canada hanno risposto con toni più concilianti all'ultimatum del 1° febbraio. La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha affermato che intende sottolineare la sovranità e l'indipendenza del Messico, e rispondere alle azioni degli Stati Uniti "una per una".



Ma ha precisato che l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada non è soggetto a rinegoziazione fino al 2026, cercando di prevenire eventuali tentativi di Trump di rivedere anticipatamente l'accordo. I coltivatori di mais sono preoccupati per l'impatto dei dazi sul commercio con il Messico, loro principale cliente per l'esportazione, e con il Canada, primo importatore di etanolo derivato dal mais statunitense.