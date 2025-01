Trump annuncia investimento record in infrastrutture per l'intelligenza artificiale

questa collaborazione si focalizzerà sulla costruzione di data center e la creazione di oltre 100.000 posti di lavoro negli stati uniti.

le aziende coinvolte, insieme ad altri finanziatori di Stargate, si sono impegnate a stanziare 100 miliardi di dollari per l'avvio immediato del progetto. il resto dell'investimento è previsto nei prossimi quattro anni. Masayoshi Son, ceo di SoftBank, Sam Altman, ceo di OpenAI, e Larry Ellison, presidente di Oracle, erano presenti alla casa bianca per l'annuncio.

Secondo quanto dichiarato da Ellison, il primo data center del progetto è già in costruzione in Texas. si prevede la realizzazione di 20 strutture, ognuna con una superficie di circa 46.000 metri quadrati. il progetto ha il potenziale per alimentare sistemi di AI in grado di analizzare le cartelle cliniche elettroniche e supportare i medici nella cura dei pazienti.

i dirigenti hanno riconosciuto il ruolo cruciale di Trump in questa iniziativa. Son ha affermato, "non avremmo deciso di fare questo se non avessi vinto". Altman ha aggiunto "per costruire l'AGI (intelligenza artificiale generale) qui, non saremmo in grado di farlo senza di lei, signor presidente". l'AGI rappresenta una tecnologia più avanzata di quella attualmente disponibile.

non è chiaro se l'annuncio fosse un aggiornamento di un progetto già noto. nel marzo 2024, il sito di notizie tecnologiche The Information aveva riferito che OpenAI e Microsoft stavano lavorando a un piano per un data center da 100 miliardi di dollari, che avrebbe incluso un supercomputer per l'intelligenza artificiale chiamato anch'esso "Stargate", con lancio previsto nel 2028.

questo annuncio di Trump arriva subito dopo l'abrogazione dell'ordine esecutivo sull'AI voluto dall'ex presidente Joe Biden, che mirava a ridurre i rischi per consumatori, lavoratori e sicurezza nazionale.

L'AI richiede un'enorme potenza di calcolo, aumentando la domanda di data center specializzati che consentono alle aziende di collegare migliaia di chip in cluster. Trump ha dichiarato: "devono produrre molta elettricità e noi faremo in modo che sia facile per loro ottenere quella produzione dai loro impianti, se lo desiderano".

Secondo la North American Electric Reliability Corporation, a causa del crescente consumo energetico dovuto ai data center AI e all'elettrificazione degli edifici e dei trasporti, circa metà del paese è a rischio di carenze di approvvigionamento energetico nei prossimi dieci anni.



Durante la campagna elettorale del 2016, Trump aveva promesso di approvare un piano infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari, ma non ci è mai riuscito. il tema è stato spesso discusso durante il suo mandato dal 2017 al 2021, senza però che si concretizzasse un grande investimento. la formula "settimana delle infrastrutture" è diventata un modo per ironizzare sulla questione.

il titolo di Oracle ha registrato un aumento del 7% in seguito alle prime indiscrezioni sul progetto. anche i titoli di Nvidia, Arm Holdings e Dell hanno visto una crescita.

gli investimenti nell'AI hanno subito un'impennata dal lancio di ChatGPT nel 2022, poiché aziende di tutti i settori hanno cercato di integrare l'intelligenza artificiale nei loro prodotti e servizi.



in conclusione, l'annuncio di Trump rappresenta un'importante svolta nel campo dell'intelligenza artificiale. questo mega investimento potrebbe potenzialmente cambiare il panorama tecnologico, stimolando la crescita del settore e consolidando il ruolo degli stati uniti in questo campo.