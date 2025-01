Stellantis investe miliardi negli USA dopo l'incontro Elkann-Trump





Dopo l'incontro tra John Elkann e Donald Trump, avvenuto poco prima dell'insediamento del nuovo presidente, Stellantis annuncia un importante piano di investimenti negli Stati Uniti. L'azienda intende rafforzare la sua presenza sul mercato americano, che vede tra i marchi principali Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram Trucks.

Antonio Filosa, Chief Operating Officer di Stellantis per il Nord America, ha comunicato ai dipendenti, tramite una lettera, che John Elkann ha incontrato Donald Trump per condividere l'entusiasmo del gruppo per l'impegno del Presidente nei confronti dell'industria automobilistica statunitense, considerandola fondamentale per l'occupazione e l'economia del paese.