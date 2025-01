Snam accelera: 12,4 miliardi per l'energia del futuro dal 2025 al 2029

Questo si traduce in 8 miliardi di euro per il trasporto, con progetti chiave come il completamento della Linea Adriatica, la sostituzione di circa 850 km di condotte pronte per l'idrogeno, la costruzione di tre stazioni di compressione dual-fuel, e il collegamento degli impianti di biometano. Altri 2 miliardi di euro saranno impiegati per ampliare e potenziare i siti di stoccaggio, installando altre tre stazioni di compressione dual-fuel e integrando gli asset di Edison stoccaggio. Quest'ultima operazione è in attesa dell'approvazione dell'Antitrust e la conclusione è prevista per il primo trimestre del 2025. Infine, 0,9 miliardi di euro saranno utilizzati per l'avvio della Fsru di Ravenna e per la costruzione di infrastrutture di piccola scala a Panigaglia e Pignataro.

Snam ha anche confermato le previsioni per il 2024 e ha fornito indicazioni per il 2025.

Si prevede che la Rab tariffaria raggiungerà i 25,81 miliardi di euro nel 2025, un aumento dell'8% rispetto al 2024, grazie ai nuovi investimenti, all'inflazione, all'integrazione di Edison Stoccaggio e alla Fsru di Ravenna. L'Ebitda adjusted dovrebbe attestarsi a 2,85 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto alle previsioni del 2024.

Per gli azionisti, il nuovo piano prevede un incremento annuale del dividendo del 4% entro il 2029, rispetto al precedente obiettivo del 3% minimo. Questo aumento dimostra l'ottimismo di Snam riguardo al proprio percorso di crescita e alla capacità di generare valore per i propri investitori.

In sintesi, Snam si impegna in un piano di investimenti massiccio, con 12,4 miliardi di euro tra il 2025 e il 2029. La spesa principale sarà per il potenziamento dell'infrastruttura del gas, in linea con gli obiettivi di transizione energetica e con un occhio di riguardo al futuro.

Infatti, ben 10,9 miliardi di euro, sono destinati al potenziamento del sistema gas, suddivisi tra trasporto, stoccaggio e infrastrutture per la conversione da gas, con un'occhio di riguardo alla transizione e ai combustibili del futuro. La crescita della Rab tariffaria all'8% e un Ebitda adjusted a 2,85 miliardi di euro per il 2025, con un incremento del dividendo annuale del 4% entro il 2029, delineano un quadro di solidità e ambizione per Snam.