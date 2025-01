Pubblica amministrazione: da “posto fisso” a opportunità di crescita dall'indagine FPA 2024

“La PA italiana è impegnata in un importante percorso di cambiamento e modernizzazione”, afferma Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA. La ricerca, denominata Barometro PA, ha coinvolto un campione di 500 cittadini italiani e mostra un miglioramento nell'atteggiamento generale verso la PA, nonostante permanga la necessità di comunicare meglio i risultati già ottenuti, soprattutto a livello locale. L'obiettivo futuro è quello di una “PA aumentata” che integri risorse umane, tecnologie e relazioni, puntando all'innovazione guidata dall'AI.

Massimo Arioli, CEO di DIGITAL360, sottolinea come la digitalizzazione del settore pubblico sia cruciale, soprattutto in relazione all'attuazione del PNRR. L'introduzione dell'AI rappresenta una grande sfida: la PA non deve essere solo fruitrice ma protagonista, guidando i processi di innovazione e coinvolgendo imprese e cittadini.

Per quanto riguarda l'adozione dell'AI, la maggior parte degli italiani (53%) ritiene che migliorerà soprattutto la qualità dei servizi e il 42% la semplificazione del linguaggio burocratico, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, il 20% manifesta scetticismo sulla preparazione della PA ad affrontare questa rivoluzione, e c'è un 22% di persone che non ha ancora un'opinione ben definita.

Nonostante un'immagine della PA in miglioramento, c'è una spaccatura netta sul PNRR. Il 34% degli intervistati lo considera un'occasione persa, temendo progetti incompleti, mentre il 31% lo vede come un'opportunità di crescita per le amministrazioni. Solo il 15% lo percepisce come una minaccia, a causa della difficoltà a rendere operativi i progetti completati. È interessante notare come i canali di informazione prediletti dai cittadini, per restare aggiornati sulle attività della PA, siano ancora quelli tradizionali: giornali, radio e tv (46%), seguiti da siti web istituzionali (31%) e portali online tematici (24%).

Un aspetto controverso è quello della spending review. Sebbene il 33% la consideri "da valutare", il 29% si oppone perché la ritiene una minaccia, mentre solo il 18% la vede come un'opportunità per ridurre gli sprechi. Nel 2024, la PA ha visto una ripresa degli investimenti nel lavoro pubblico, con nuove assunzioni e politiche di employer branding. Tuttavia, il numero di dipendenti pubblici in Italia (5,7 ogni 100 abitanti) è inferiore rispetto ad altri paesi europei come Germania (6,1), Spagna (7,3), Regno Unito (8,1) e Francia (8,3). L'età media dei dipendenti pubblici è di 50,4 anni.

L'AI avrà un impatto significativo sul lavoro pubblico: il 56% dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici italiani è altamente esposto all'AI, anche se per l'80% di questi, l'integrazione della tecnologia rappresenterà un'opportunità.



La formazione dei dipendenti pubblici è stata potenziata nel 2024, con l'obiettivo di triplicare le ore di aggiornamento. La piattaforma Syllabus ha visto la partecipazione di 7.800 amministrazioni e oltre 380.000 dipendenti. La digitalizzazione della PA è proseguita nel 2024, con una crescita significativa nell'adesione a piattaforme digitali come SPID, CIE, App IO, SEND e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Nonostante un'elevata consapevolezza dei cittadini sui progetti co-finanziati dall'UE (54%), l'Italia è ultima in Europa per la percezione positiva dell'impatto di tali progetti (56%). Infine, per quanto riguarda la capacità di spesa, l'Italia ha utilizzato il 99,48% dei Fondi strutturali del vecchio ciclo 2014-2020, ma è indietro nel ciclo 2021-2027, con solo il 14% di impegni e il 3,45% di pagamenti.



Il PNRR ha visto la spesa del 29,7% dei 194 miliardi complessivi stanziati.