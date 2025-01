Perdita di opportunità di crescita aziendale: colpa della poca autonomia finanziaria dei dipendenti?

Nonostante il 95% dei leader finanziari affermi di fidarsi dei propri collaboratori nella gestione dei fondi aziendali, permane una forte resistenza a concedere loro autonomia finanziaria. Questa rigidità, secondo i responsabili, è spesso legata alla mancanza di risorse per la formazione dei dipendenti sulle responsabilità finanziarie. Questo approccio crea un vero e proprio collo di bottiglia nella produttività, portando il 55% dei dipendenti ad ammettere di aggirare le regole pur di accedere ai fondi necessari per svolgere il proprio lavoro.

L'impatto sulla crescita aziendale è notevole. Tra i leader finanziari che hanno segnalato opportunità perse a causa della restrizione dell'accesso ai budget, il 66% ha subito perdite finanziarie, il 61% ha perso clienti esistenti e il 55% ha visto sfumare potenziali nuove acquisizioni. I dipendenti, inoltre, non si sentono coinvolti: il 38% afferma che le interazioni con il reparto finanziario rallentano i progetti, con il 23% che lamenta tempi di risposta eccessivamente lunghi.

Il 17% critica invece l'eccessiva attenzione alla riduzione dei costi, che va a discapito della crescita. E non finisce qui, il 56% dei leader finanziari italiani dedica tra le 11 e le 20 ore a settimana a compiti amministrativi non strategici come la riconciliazione delle spese e la gestione delle ricevute. Un uguale 56% dichiara come il tempo dedicato a queste attività comprometta il completamento del lavoro quotidiano nei tempi adeguati.

Gianluca Salpietro, Head of Sales di Soldo in Italia, sottolinea: "Le risorse finanziarie sono il motore di ogni azienda, ma se non si dà ai dipendenti l’autonomia per gestirle ed un modello di governance in linea con le policy di spesa, la crescita ne risente". L'introduzione della Legge di Bilancio 2025, che richiede pagamenti tracciabili per la deducibilità dei costi, rappresenta un'opportunità strategica.

Permettere ai dipendenti di prendere decisioni finanziarie responsabili, supportati da strumenti adeguati per la gestione delle spese, non solo favorirà la compliance normativa, ma permetterà alle aziende di operare con maggiore efficienza e fiducia.

Dare ai dipendenti un accesso più ampio ai fondi aziendali potrebbe quindi trasformare le strategie di crescita, garantendo al contempo una maggiore produttività. Tra i principali vantaggi, il 58% dei leader prevede un miglioramento della soddisfazione lavorativa dei dipendenti, mentre il 53% ritiene che ciò stimolerebbe la proposta di nuove idee. Il 38% dei dipendenti crede che semplificare l’accesso ai fondi migliorerebbe la produttività aziendale, un obiettivo raggiungibile grazie a soluzioni digitali di gestione finanziaria. Un maggiore accesso ai budget aziendali potrebbe favorire la collaborazione tra il reparto finanziario e il resto dell'azienda, come previsto dal 24% dei leader finanziari e dal 22% dei dipendenti.



Quando la spesa aziendale non è gestita tramite un processo centralizzato, i team finanziari non hanno una visione in tempo reale e devono affrontare un aumento degli oneri amministrativi a fine mese, con un maggiore rischio di spese eccessive o inattese. "Le nuove disposizioni fiscali della Legge di Bilancio 2025 spingono le aziende verso una gestione finanziaria più rigorosa", afferma Gianluca Salpietro. "Controllare i costi, migliorare la produttività e sostenere la crescita non sono solo azioni importanti, ma fondamentali per la sopravvivenza". Un approccio graduale alla governance delle spese può eliminare inefficienze, ridurre gli sprechi e portare a risultati migliori.