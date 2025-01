Oracle potenzia vendite con nuovi Agenti AI dedicati alle vendite





Oracle ha introdotto nuovi Agenti AI e funzionalità di intelligenza artificiale generativa (AI) nelle sue applicazioni Oracle Fusion Cloud Sales. Questi strumenti innovativi sono progettati per aiutare i team di vendita a costruire relazioni più solide con i clienti e ad accelerare il ciclo di vendita. Le nuove capacità, parte di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), utilizzano i dati provenienti da diversi dipartimenti aziendali, come Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) e Supply Chain, per personalizzare l'esperienza di ogni cliente.