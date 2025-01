Nuovo patto per la natura: nasce il nature-factory manifesto

In questo contesto, le aziende diventano attori attivi nella produzione di natura, estendendo il loro impatto oltre i confini tradizionali. Questo nuovo modello richiede una stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, al fine di garantire un flusso maggiore di investimenti. Il capitale naturale, in questa visione, diventa un indicatore chiave del benessere economico, fornendo un parametro trasparente per le decisioni politiche ed economiche.

“Si tratta di un cambio di mentalità, un superamento delle logiche di compensazione o ripristino. È la chiave per trasformare la sostenibilità da obbligo normativo a vantaggio competitivo” ha affermato Josef Nierling, CEO di Porsche Consulting in Italia, durante il suo discorso di apertura. In un periodo caratterizzato da tensioni geopolitiche, trovare accordi globali sul clima risulta complesso.

L'intervento diretto nelle grandi aree urbane, invece, può portare a risultati tangibili e immediati per i cittadini.

Le città e le aree urbane più estese, con questa visione, divengono poli attrattivi per i talenti, un aspetto cruciale per la competitività futura. Nierling ha aggiunto dal palco “è quindi fondamentale che le aziende giochino un ruolo attivo: produrre natura intorno a sé rende un territorio più interessante e attraente, contrastando la minaccia demografica e assicurandosi la risorsa più preziosa: le persone”.

Il “Nature-Factory Manifesto” presentato a Davos si propone come una strategia capace di trasformare industrie e paesaggi, unendo la resilienza ambientale a nuove forme di redditività e competitività. Si tratta di un cambio di paradigma che mira a rivoluzionare i modelli tradizionali di sviluppo urbano, spingendo le aziende ad essere protagoniste della transizione ecologica e sociale, adottando i principi del Nature-Positive.

Andreas Kipar, CEO di LAND e membro della Task Force per Nature-Positive Cities del World Economic Forum, ha sottolineato: “oggi ogni progetto architettonico deve concorrere ad aumentare il valore naturale. Il paesaggio produttivo può diventare la forza motrice per una transizione ecologica e sociale, incrementando i servizi ecosistemici e le risorse naturali per una società più resiliente”.

La natura, concepita come motore di crescita economica, sarà al centro della creazione di partnership tra pubblico e privato. Questo permetterà di superare i limiti finanziari e di convogliare risorse e investimenti per lo sviluppo urbano. Kipar ha aggiunto: “attraverso il Natural Capital Accounting, sarà possibile misurare i benefici derivanti dai servizi ecosistemici, valutare l'impatto del capitale naturale sulle attività umane e facilitare la transizione Nature-Positive di città e territori”.



Durante l'evento sono intervenuti anche Verena Ehold, Managing Director presso Environment Agency Austria, e Andrea Illy, presidente di illycaffè e co-chair di Regenerative Society Foundation. Illy ha condiviso l'esperienza di illycaffè nel promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa, capaci di fermare la deforestazione, il degrado del suolo, e di ridare vitalità alla terra. Queste pratiche dimostrano come sia possibile creare valore economico e ambientale allo stesso tempo.