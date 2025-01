Netflix, una crescita da record e un aumento dei prezzi negli USA, ma anche in Portogallo

Inoltre, il 26 dicembre è stata lanciata la seconda stagione di Squid Game. Greg Peters, co-ceo della società, ha però sottolineato che, questi eventi hanno contribuito solo in minima parte alla grande acquisizione di nuovi abbonati del trimestre.

Nonostante il successo, negli Stati Uniti Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi. "Stiamo adeguando i prezzi da oggi per la maggior parte dei piani", si legge nel comunicato rilasciato martedì dalla società. Gli aumenti, che interesseranno anche Canada, Portogallo e Argentina, entreranno in vigore al prossimo ciclo di fatturazione. La portavoce di Netflix, MoMo Zhou, ha precisato che il piano con pubblicità passerà da 6,99 a 7,99 dollari al mese, mentre quello standard senza pubblicità salirà da 15,49 a 17,99 dollari. Anche il piano premium, il più costoso, aumenterà da 22,99 a 24,99 dollari al mese.

Questo aumento dei prezzi potrebbe generare un po' di malcontento tra gli abbonati, ma Netflix punta a continuare a investire in nuovi contenuti per mantenere la sua posizione di leader del settore, l’impressione è che Netflix punterà su produzioni più costose come quelle viste nel trimestre appena concluso.

In sintesi: nel quarto trimestre del 2024, Netflix ha acquisito quasi 19 milioni di nuovi abbonati, raggiungendo un totale di 301,6 milioni. La crescita è stata spinta dalle nuove politiche sulla condivisione delle password e dall’espansione dei contenuti live, sport inclusi. Nonostante il successo, Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi negli USA, in Canada, Portogallo e Argentina. Gli abbonamenti crescono, ma i prezzi aumentano.