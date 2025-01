Microsoft perde l'esclusiva cloud su OpenAI, nuovi equilibri nell'AI con Oracle

Un'iniziativa congiunta che vede coinvolti OpenAI, Oracle e Softbank, con l'obiettivo di investire miliardi di dollari nell'infrastruttura AI negli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato, i dirigenti di queste società si impegnano a investire inizialmente 100 miliardi di dollari, con la possibilità di arrivare fino a 500 miliardi nei prossimi quattro anni, attraverso una società separata.

Nonostante questa evoluzione, Microsoft ha chiarito di mantenere una posizione favorevole con OpenAI. In futuro, Microsoft avrà il "diritto di prelazione" quando OpenAI avrà bisogno di ulteriore capacità di calcolo, prima di rivolgersi ad altre aziende. In un post sul blog, OpenAI ha specificato che Oracle sarà un “partner tecnologico chiave” insieme ad Arm, Microsoft appunto e Nvidia nella realizzazione dell'infrastruttura per i data center.

Il presidente di Oracle, Larry Ellison, ha rivelato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, che i data center sono già in costruzione in Texas, con una superficie di circa 46 mila metri quadrati ciascuno. Attualmente sono in costruzione 10 edifici, ma si prevede di espandere a 20 e di aggiungerne altri in diverse località. La notizia ha avuto un impatto positivo sul mercato, facendo salire le azioni di Oracle del 7% martedì.

La relazione tra Microsoft e OpenAI ha avuto origine nel 2019, quando Microsoft ha investito 1 miliardo di dollari nella startup, che si è impegnata a migrare i suoi servizi su Azure. Con la crescente domanda di potenza di calcolo di OpenAI, Microsoft ha stipulato accordi con fornitori di cloud terzi come CoreWeave per integrare la propria infrastruttura Azure.

Oracle è entrata in gioco l'anno scorso. L'azienda di software per database, che compete con Amazon, Microsoft e Google nel mercato del cloud, ha annunciato a giugno che la piattaforma Azure AI di Microsoft sarebbe stata estesa al cloud di Oracle. OpenAI ha precisato di voler continuare ad aumentare l'utilizzo di Azure e Microsoft ha confermato che OpenAI ha recentemente sottoscritto un “nuovo, grande impegno per Azure” per prodotti e training di modelli. Microsoft mantiene i diritti sulla proprietà intellettuale di OpenAI, utilizzabile in prodotti come Copilot, e rimane l'unico fornitore per le richieste di calcolo dell'interfaccia di programmazione delle applicazioni di OpenAI.



Nonostante questi legami, emergono segnali di tensione nella relazione, tanto che Microsoft ha indicato OpenAI come concorrente a luglio. Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha discusso le ambizioni di Sam Altman, CEO di OpenAI, in un podcast a dicembre. “Devo venire incontro a quello che lui vuole fare, in modo che possa fare ciò che fa”, ha detto Nadella, “e lui deve venire incontro alle esigenze che abbiamo noi, date le restrizioni generali che potremmo avere”.