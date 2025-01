Mercati asiatici in rialzo, tecnologia traina, mentre la Cina arretra

Un altro fattore chiave di questa settimana è l'attenzione rivolta alla riunione della Banca del Giappone (BOJ). Si prevede che la banca centrale alzerà i tassi di interesse in un contesto di crescita economica in miglioramento e aumento dell'inflazione. I mercati asiatici hanno preso spunto dai segnali positivi provenienti da Wall Street, che ha chiuso in rialzo grazie alla forza dei titoli tecnologici. I futures sugli indici azionari statunitensi sono saliti negli scambi asiatici, con i risultati eccezionali di Netflix che hanno contribuito al sentimento positivo: il titolo Netflix è infatti aumentato di oltre il 10% negli scambi after-market.

Il settore tecnologico asiatico ha beneficiato in modo significativo dell'annuncio di OpenAI di una partnership da 500 miliardi di dollari per sviluppare infrastrutture essenziali per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

Questa iniziativa, denominata "Stargate", coinvolgerà diverse aziende tecnologiche di spicco, come Microsoft, NVIDIA e Oracle, e si prevede che stimolerà la domanda di chip per l'AI e infrastrutture per data center. Diverse aziende asiatiche sono una parte fondamentale di questa filiera, alimentando l'ottimismo nel settore. Nello specifico, i listini asiatici orientati alla tecnologia sono stati tra i migliori, con l'indice Nikkei 225 giapponese in aumento dell'1,5% e il KOSPI della Corea del Sud in crescita dello 0,6%. Tra le società di semiconduttori, Advantest Corp, Tokyo Electron Ltd e SK Hynix Inc hanno registrato aumenti compresi tra il 2,2% e il 4%. Anche SoftBank Group Corp, un partner chiave nella nuova iniziativa di OpenAI, è salito di oltre il 7%, mentre TSMC, il più grande produttore di chip su contratto al mondo, ha registrato un aumento di oltre il 2% nelle negoziazioni di Taiwan.

Gli altri mercati asiatici hanno mostrato una tendenza positiva, seguendo la scia di Wall Street. L'indice ASX 200 australiano è salito dello 0,4%, mentre il KOSPI della Corea del Sud ha guadagnato lo 0,1%. I futures per l'indice indiano Nifty 50 indicavano un'apertura lievemente positiva, dopo un calo di oltre l'1% nella giornata precedente. I mercati azionari cinesi hanno invece subito un brusco calo a causa delle dichiarazioni di Trump riguardo all'imposizione di dazi commerciali. L'indice Shanghai Shenzhen CSI 300 è diminuito dello 0,9% e lo Shanghai Composite dello 0,8%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell'1,3%. Trump ha infatti affermato che potrebbe imporre un dazio del 10% sulle importazioni cinesi già a partire dal 1° febbraio, adducendo preoccupazioni sul flusso di droghe illecite, in particolare il fentanyl, dalla Cina al Messico e al Canada, e successivamente negli Stati Uniti.



Trump ha inoltre minacciato un dazio del 25% su Canada e Messico. Sebbene i mercati avessero inizialmente accolto con favore il fatto che Trump non avesse imposto dazi nel suo primo giorno di presidenza, le sue dichiarazioni di martedì hanno alimentato i timori di una guerra commerciale. Nonostante ciò, la minaccia di Trump di un dazio del 10% contro la Cina è significativamente inferiore al 60% che aveva ipotizzato durante la sua campagna elettorale. In risposta alle avversità commerciali con gli Stati Uniti, si prevede che la Cina adotterà ulteriori misure di stimolo.