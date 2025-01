Lagarde: Ue pronta a rispondere a possibili dazi di trump





La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso la sua opinione riguardo alle possibili nuove tariffe doganali che gli Stati Uniti potrebbero imporre all'Unione Europea. Durante un'intervista alla CNBC a margine del Forum economico mondiale di Davos, Lagarde ha dichiarato di non essere sorpresa da questa minaccia e ha sottolineato la necessità per l'Europa di prepararsi adeguatamente.

Secondo Lagarde, l'Unione Europea possiede la resilienza necessaria per affrontare l'impatto di eventuali nuove barriere commerciali.