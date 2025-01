L'influenza di Trump sui mercati: Europa divisa, Wall Street in ascesa, DAX record, Piazza Affari in calo

Questo calo avviene in un contesto in cui Trump ha annunciato massicci investimenti privati, fino a 500 miliardi di dollari, nell'AI, stimolando le borse americane, ma non quelle europee. Nonostante lo spettro di nuovi dazi, che hanno colpito soprattutto le borse cinesi, i leader europei a Davos sembrano pronti a rispondere con forza alle decisioni del tycoon. Secondo Valdis Dombrovskis, commissario Ue per l'economia, l'Europa risponderà in modo proporzionale ad eventuali tariffe statunitensi per proteggere il proprio blocco economico. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha sottolineato la necessità di una risposta europea, invitando a non adottare una posizione di sola difesa, ma ad attivare grandi investimenti, sfruttando il potenziale di risparmio dei cittadini europei, spesso indirizzato verso mercati extra-europei.

Trump ha inoltre minacciato la Russia di nuove sanzioni se non raggiungerà presto un accordo con l’Ucraina: "Non avrò altra scelta se non imporre più tasse, dazi e sanzioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti", ha dichiarato. Nel frattempo, altri mercati europei hanno mostrato risultati diversi: a Francoforte, il Dax ha raggiunto nuovi livelli record con un rialzo dell'1,04%, attestandosi a 21.260 punti base, grazie a Siemens e Adidas, quest'ultima in seguito a risultati trimestrali superiori alle aspettative. Parigi ha registrato un aumento dello 0,86% grazie al settore del lusso, mentre Madrid ha subito un calo dello 0,5%. Amsterdam e Londra sono rimaste stabili.

Wall Street ha brillato, con il Nasdaq in rialzo dell'1,45%.

Netflix ha guadagnato il 10,74% dopo aver superato i 300 milioni di abbonati, realizzando la crescita trimestrale più significativa di sempre. Il titolo si è posizionato come il migliore dell'S&P 500, che ha segnato un +0,65%. Anche Oracle ha mostrato una crescita del 7,03%, replicando la performance del giorno precedente, sull’onda di indiscrezioni e dell'annuncio di Trump riguardo alla joint venture con Softbank e OpenAI per lo sviluppo di infrastrutture per l'AI. Nvidia ha guadagnato il 3,76% e si è ripresa il primato di società più capitalizzata al mondo, mentre Apple, con un -0,22%, ha assistito senza entusiasmo a questo cambiamento. Le società che puntano sulle energie alternative hanno invece sofferto a causa dei tagli di Trump ai finanziamenti per le infrastrutture verdi, con una riduzione di oltre 300 miliardi di dollari.



Nel mercato dei cambi, l'euro-dollaro è rimasto stabile con la moneta unica che si mantiene poco oltre 1,04. Il dollaro si è rafforzato di mezzo punto percentuale contro lo yen, in attesa della riunione della BoJ. Tokyo ha chiuso la giornata con un aumento dell'1,58%. Per quanto riguarda le materie prime, i future del petrolio sono diminuiti, con prezzi inferiori a 80 dollari per il Brent e 76 dollari per il greggio texano. Il gas, dopo essersi avvicinato a 50 euro al Mwh, è sceso sotto i 49 euro. Gli stoccaggi europei sono al 60%, mentre l’Italia si posiziona al 68%, secondo Stefano Venier, ad di Snam. L'oro continua ad essere acquistato, con lo spot gold che ha superato i 2751 dollari l'oncia.

A Piazza Affari, i titoli industriali hanno fatto registrare performance positive.



Prysmian ha guadagnato il 3,42%, toccando nuovi massimi storici dopo aver rinunciato a un progetto per un impianto negli Stati Uniti. Anche Leonardo (+1,56%), Iveco (+1,37%) e Interpump (+1,58%) hanno mostrato una crescita. Tra i titoli del lusso, Brunello Cucinelli è salito dell'1,37%, mentre Amplifon ha guadagnato l'1,12%. La giornata è stata difficile per A2a (-2,95%), Hera (-2,04%) ed Enel (-1,55%). Hanno registrato perdite anche Campari (-1,99%), Nexi (-1,85%) e Saipem (-1,59%). Le banche hanno chiuso in calo, con Mps (-2,3%), Mediobanca (-1,73%) e Banco Bpm (-1,63%). Telecom ha perso lo 0,77% nonostante la notizia di una sentenza favorevole della Corte d'Appello di Roma.



Snam ha chiuso la seduta piatta (+0,07%), nonostante le aspettative positive sul piano industriale al 2029.

I titoli di Stato hanno mostrato segnali positivi, in vista di un possibile taglio dei tassi da parte della BCE. Lo spread tra il Btp decennale e il Bund di pari durata è sceso a 110 punti base, con i tassi rispettivamente al 3,6% e 2,5%. Le performance altalenanti dei mercati europei in questo periodo di cambiamenti riflettono un momento di incertezza globale, dove le decisioni di una nazione come gli Stati Uniti possono influenzare l'andamento economico mondiale.