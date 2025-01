Banco Bpm: piani ambiziosi e sfide cruciali





Banco Bpm è in fermento. Il consiglio di amministrazione di Piazza Meda si è riunito per sei ore per discutere i prossimi passi su temi chiave: dall'OPA su Anima al miglioramento degli obiettivi finanziari. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna non intende lasciare nulla di intentato. L'attenzione è alta, con il fattore tempo che gioca un ruolo cruciale.

A inizio febbraio è prevista la presentazione dei dati relativi al 2024. Contestualmente, o nelle settimane successive, potrebbe arrivare un aggiornamento al rialzo dei target del piano industriale. Una delle strategie chiave è una maggiore remunerazione per gli azionisti.