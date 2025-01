Aziende, investite sulla formazione o perderete i talenti

Per i datori di lavoro, la necessità di dare priorità alla formazione non è solo un modo per avere una forza lavoro aggiornata, ma anche un vero investimento strategico per il futuro. L'analisi di ADP Research mostra come fornire ai dipendenti le competenze del futuro sia strettamente correlato a una maggiore produttività, una maggiore fidelizzazione dei dipendenti e una migliore reputazione aziendale. Come ha affermato Nela Richardson, economista capo di ADP, “la nostra ricerca dimostra come una forza lavoro qualificata è più leale verso il proprio datore di lavoro oltre che più produttiva. Eppure, solo una piccola parte dei lavoratori viene riqualificata entro due anni dall'assunzione”. L'economista ha continuato dicendo che: “se le aziende vogliono trarre vantaggio dagli enormi progressi tecnologici in corso, dovrebbero investire nelle competenze e nell’avanzamento professionale dei loro dipendenti.



”

Lo sviluppo delle competenze è il tema principale affrontato da “People at Work 2025”, l'analisi annuale di ADP Research sul mondo del lavoro, che nel 2025 è stata aggiornata con nuovi dati ed è diventata una serie di rapporti su diversi temi lavorativi. Questa nuova edizione si basa sui dati dell'ADP Research Global Workforce Survey, condotta dal 2015, che fornisce una panoramica del pensiero dei lavoratori: cosa sentono, pensano e cosa si aspettano dalle loro aziende. L’obiettivo è fornire agli imprenditori gli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti e sfruttare le opportunità in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Il team di ricerca di ADP ha analizzato l'impatto della formazione sul posto di lavoro nel primo capitolo di “People at Work 2025”, scoprendo che la maggior parte dei lavoratori pensa che il proprio datore di lavoro potrebbe fare di più.

Questa analisi mette in luce come la creazione di programmi di formazione completi sia una vera opportunità di business, in quanto permette di preparare i dipendenti al mondo del lavoro di domani. Come ha sottolineato Mary Hayes, direttore ricerca People & Performance di ADP Research, "la formazione da sola non è sufficiente a colmare il divario di competenze. Solo il 24% dei lavoratori è sicuro di avere le competenze necessarie per progredire nei prossimi tre anni della loro carriera. Il mondo del lavoro sta cambiando a una velocità impressionante, e le organizzazioni devono fare la loro parte per colmare il divario di competenze".

Altri dati significativi emersi dalla ricerca:

Le opportunità di crescita professionale sono fondamentali. Quando è stato chiesto ai lavoratori di tutto il mondo quali fossero le ragioni principali per cui non cambierebbero lavoro, la possibilità di avanzamento di carriera è risultata seconda solo alla flessibilità degli orari.



I lavoratori che ritengono che la loro azienda offra la formazione necessaria hanno una probabilità 6 volte maggiore di consigliarla come un ottimo posto in cui lavorare. Inoltre, questi stessi lavoratori hanno una probabilità 3,3 volte maggiore di considerarsi altamente produttivi e sono anche due volte più propensi ad affermare di non avere intenzione di cambiare azienda rispetto a chi non riceve adeguata formazione. Coloro che svolgono mansioni ripetitive quotidianamente hanno una visione molto negativa dell'investimento nella loro crescita: solamente il 9% degli uomini e il 7% delle donne si ritengono soddisfatti.

Un'analisi più dettagliata dei risultati a livello geografico rivela che:

I lavoratori in Medio Oriente e Africa sono più fiduciosi di avere le capacità per avanzare di livello nei prossimi tre anni (38%), seguiti da America Latina (32%), America del Nord (22%), Asia-Pacifico (21%) ed Europa (17%).



Analogamente, i lavoratori in Medio Oriente e Africa sono anche quelli che più spesso affermano che il loro datore di lavoro investe sulla loro crescita (28%), seguiti da America del Nord (18%), America Latina e Asia-Pacifico (17%), e Europa (12%). A livello di singole nazioni, i lavoratori in Nigeria sono i più sicuri di avere le competenze necessarie (45%), seguiti da Egitto (44%), Sudafrica (42%), India e Brasile (37%), Arabia Saudita (36%), Cile (32%), Argentina (30%) e Perù (30%). I lavoratori in Egitto sono i più propensi a dichiarare che la propria azienda investe nella loro crescita (35%), seguiti da India (32%), Sudafrica (29%), Arabia Saudita (28%), Nigeria (27%), Brasile e Thailandia (24%), Vietnam e Singapore (23%), e Filippine (21%).