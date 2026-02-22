Warren Buffett punta sul New York Times: la nuova scommessa dei miliardari sugli asset editoriali

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Oggi il suo patrimonio stimato sfiora i 149 miliardi di dollari. Con questo passo si unisce a un club ristretto di imprenditori che hanno deciso di puntare forte sui media tradizionali. Il panorama dell'informazione non è più solo un settore in crisi, ma è diventato un terreno strategico per i grandi capitalisti globali.

Esistono diversi nomi eccellenti che hanno scommesso su questo comparto negli ultimi anni:

- Jeff Bezos ha acquisito il Washington Post per una cifra vicina ai 250 milioni di dollari;

- Marc Benioff di Salesforce, ha rilevato la storica rivista Time;

- John Henry, proprietario dei Boston Red Sox, ha puntato sul Boston Globe spendendo 70 milioni di dollari;

- Lachlan Murdoch gestisce attraverso News Corp asset del calibro del The Wall Street Journal e del The Times.

L'investimento di Berkshire Hathaway segna una netta discontinuità con il passato recente.

Nel 2020 la holding aveva venduto tutti i suoi 31 quotidiani locali a Lee Enterprises per 140 milioni di dollari. In quell'occasione si parlava di un settore spacciato a causa del calo della pubblicità. Ma la focalizzazione sul The New York Times indica che la qualità del marchio e la capacità di generare abbonamenti digitali hanno cambiato le regole del gioco. Non è più una questione di carta stampata: al centro ci sono gli investimenti nell'editoria di prestigio che sanno parlare al mondo del business.

Il settore ha vissuto anni complessi. Jeff Bezos ha dovuto affrontare tagli al personale nel Washington Post e la concorrenza delle piattaforme digitali è diventata spietata. Eppure la fame di autorevolezza non accenna a diminuire. Il passaggio verso modelli basati sull'eCommerce e sui contenuti premium ha trasformato i giornali in aziende tecnologiche agili. La realtà è questa: il valore di una testata storica risiede nella sua credibilità.

Questa nuova ondata di capitali suggerisce che il destino dell'informazione non sia affatto segnato.





La fiducia mostrata da Warren Buffett verso il The New York Times non rappresenta solo un'operazione finanziaria, ma una precisa dichiarazione di intenti. Includere testate globali nel portafoglio Berkshire Hathaway significa riconoscere che l'informazione verificata è un bene rifugio. Gli asset editoriali tornano a essere centrali nelle strategie media B2B dei grandi imperi economici degli USA e del resto del mondo.

Articolo del 22/02/2026



