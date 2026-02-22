Trenitalia investe 2 miliardi per dominare l'alta velocità ferroviaria: ecco il piano fino al 2030

Trenitalia ha annunciato un investimento infrastrutture ferroviarie da 2 miliardi di euro volto a rafforzare la leadership nell’alta velocità ferroviaria e a ridisegnare i confini della mobilità nazionale. Al Forum Masseria Winter Edition, il Direttore Generale ha tracciato una strategia basata su capacità, tecnologia avanzata e una concorrenza aperta a livello internazionale. “Il 2026 continua il piano di potenziamento della flotta, con il Frecciarossa come prodotto di punta” ha sottolineato il dirigente, evidenziando l’uso di materiali riciclabili che superano il 95 % della struttura dei convogli.


Il fulcro del progetto è il rinnovo della flotta di treni ad alta velocità. Entro il 2030, sui binari italiani e su quelle internazionali, saranno operativi 74 nuovi Frecciarossa 1000. Non è solo una questione di numeri: si tratta di un vero e proprio rebranding per posizionare il Frecciarossa come il “miglior treno d’Europa”. L’obiettivo è duplice: aumentare la frequenza sulle tratte più richieste e offrire un’alternativa concreta ai voli a medio raggio.

Parallelamente, il settore regionale e Intercity riceve una spinta decisiva. Grazie ai fondi del PNRR, la flotta regionale italiana diventerà la più giovane d’Europa entro il 2027, con un’età media compresa tra 5 e 10 anni. Oggi più dell’80 % dei mezzi regionali (oltre 1 000 su 1 300) è di ultima generazione. Il segmento Intercity, invece, accoglierà più di 30 nuovi convogli ibridi, elettrici e a batteria, garantendo efficienza e sostenibilità anche su linee ancora non elettrificate.

La sfida della connettività a bordo si sposta verso soluzioni più avanzate. Una rete proprietaria 5G, testata con successo sulla tratta Torino‑Milano, ha dimostrato performance eccellenti.


“Stiamo studiando tante soluzioni, inclusa la tecnologia satellitare, per eliminare le zone d’ombra” ha dichiarato il direttore, ricordando l’interesse per Starlink come possibile opzione.

Dal punto di vista economico, il massiccio rinnovo dei Frecciarossa 1000 risponde alla necessità di aumentare l’offerta e migliorare la saturazione delle tracce, sostenendo la crescita dei ricavi senza richiedere nuove infrastrutture. In un mercato liberalizzato dove la domanda è in forte espansione, la strategia di Trenitalia punta a rafforzare il contributo dell’alta velocità alla redditività complessiva. Le leve per migliorare il margine industriale includono:
- Maggiore efficienza energetica;
- Incremento del load factor;
- Riduzione dei costi operativi per posto/chilometro;
- Rinnovo della flotta regionale e Intercity per ridurre il rischio di obsolescenza;
- Miglioramento di affidabilità e puntualità.

Queste azioni sono fondamentali non solo per difendere le quote di mercato rispetto aereo e auto, ma anche per confermare la mobilità ferroviaria come pilastro della transizione sostenibile nel medio periodo.


Il nuovo assetto, con una rete più moderna e una connettività avanzata, punta a rendere il viaggio in treno la scelta più competitiva per le imprese e i viaggiatori in Italia e oltre.


