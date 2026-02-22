Collegamento obbligatorio POS registratore telematico: cosa cambierà per i commercianti dal 2026

Il nuovo obbligo di collegamento POS registratore telematico è entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ma la vera novità è il flusso automatico dei dati verso l’Agenzia delle Entrate. Un “collegamento logico” che promette più trasparenza, ma anche nuove responsabilità per gli esercenti. Scopri come adeguarsi senza sorprese e quali vantaggi fiscali attendono chi rispetta le scadenze.
Il provvedimento nasce dalla Legge di Bilancio 2025 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025 del 31 ottobre. Entrambi richiedono il collegamento obbligatorio POS registratore telematico per garantire l’inalterabilità dei dati di vendita.
Il registratore telematico (RT) dovrà registrare ogni transazione elettronica, escludendo però i dati sensibili del cliente, e inviare quotidianamente l’importo aggregato dei pagamenti elettronici all’Erario.
Sanzioni per il mancato collegamento
- 100 euro per ogni trasmissione non effettuata, con un massimo di 1 000 euro per trimestre;
- sanzione amministrativa da 1 000 a 4 000 euro per l’omessa installazione dell’interfaccia;
- sospensione della licenza di esercizio in caso di inadempienza reiterata;
Tempistiche di adozione
- Prima comunicazione: entro i primi giorni di marzo 2026, per i POS attivi a gennaio 2026, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” → “Gestione collegamenti”. La procedura dovrà essere completata entro 45 giorni dalla messa online;
- Nuovi POS o variazioni: entro il 6 e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione (es. POS installato ad aprile 2026, scadenza 6‑30 giugno 2026);
- È consentito collegare più POS a un singolo RT o viceversa, indicando l’indirizzo dell’unità locale; i dati del POS (terminal ID, codice fiscale, denominazione) devono essere estratti dal contratto con l’acquirer;
Impatto sui piccoli esercenti
I negozi, i bar e gli artigiani devono verificare che il loro RT sia censito in Anagrafe Tributaria e associare a ciascun POS un identificativo univoco.
Spesso ciò comporta aggiornamenti software, hardware o la stipula di nuovi contratti con gli acquirer. Per le attività con ricavi inferiori a 400 000 euro è previsto un credito d’imposta del 30 % sulle commissioni POS, ma l’adeguamento genera costi iniziali di qualche centinaio di euro per punto vendita.
Chi è esente
- Soggetti già esenti dal registratore telematico, come tabaccai ed edicole, non sono obbligati ma possono aderire volontariamente;
- Per tutti gli altri, il rischio di sanzioni trimestrali può erodere i margini ridotti, rendendo necessario un monitoraggio puntuale delle scadenze;
Commissioni POS e credito d’imposta
Le commissioni rimangono nella fascia 0,5‑2 % per transazione. Il credito d’imposta del 30 % per gli esercenti sotto la soglia di fatturato attenua l’onere, soprattutto per i micropagamenti dove si applica un tetto negoziale volontario. Il collegamento non influisce direttamente sulle fee degli acquirer, ma la maggiore tracciabilità consente di negoziare tariffe più competitive grazie a volumi elettronici più elevati e a una riduzione dell’evasione fiscale.
Suggerimenti pratici
- Optare per un SoftPOS su smartphone, che riduce i costi di installazione;
- Scegliere un acquirer che offra pacchetti low‑cost per volumi contenuti;
- Verificare la compatibilità del software di cassa con il nuovo protocollo di trasmissione dati;
Cosa cambierà operativamente
1. Registrazione: nel portale “Fatture e Corrispettivi” sarà necessario associare la matricola del RT al terminal ID del POS; i contratti multipli richiedono più link.
2. Tracciabilità: la modalità di pagamento (contante o elettronico) dovrà comparire sullo scontrino; un errore di indicazione comporta sanzione ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/97.
3. Controlli fiscali: l’Erario potrà incrociare gli incassi dichiarati con i dati aggregati inviati, ma per gli esercenti virtuosi sono previste semplificazioni procedurali.
In sintesi, il collegamento obbligatorio POS registratore telematico rappresenta un passo avanti nella lotta all’evasione e nella modernizzazione della gestione commerciale.
Adeguarsi entro le scadenze previste permette di sfruttare i crediti d’imposta e di mantenere la continuità operativa senza incorrere in penali.
Articolo del 22/02/2026
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154