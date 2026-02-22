Collegamento obbligatorio POS registratore telematico: cosa cambierà per i commercianti dal 2026

Il nuovo obbligo di collegamento POS registratore telematico è entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ma la vera novità è il flusso automatico dei dati verso l’Agenzia delle Entrate. Un “collegamento logico” che promette più trasparenza, ma anche nuove responsabilità per gli esercenti. Scopri come adeguarsi senza sorprese e quali vantaggi fiscali attendono chi rispetta le scadenze.

Il provvedimento nasce dalla Legge di Bilancio 2025 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025 del 31 ottobre. Entrambi richiedono il collegamento obbligatorio POS registratore telematico per garantire l’inalterabilità dei dati di vendita.